Splashtop作为免费应用程序发布了适用于iPhone的Splashtop 2
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Splashtop推出其下一代远程桌面软件Splashtop 2 - Remote Desktop（"Splashtop 2"）的iPhone版本，利用其专有的 "桥接云 "基础设施，从世界任何地方安全地连接iPhone用户和他们的电脑；该应用将在有限时间内免费提供
2012年10月17日 - 加州圣何塞 - Splashtop Inc.今天宣布推出Splashtop 2 - Remote Desktop（"Splashtop 2"）的iPhone版本，这是其获奖的最新一代远程桌面应用。 继6月发布iPad版Splashtop 2和推出Splashtop "桥接云 "基础设施后，iPhone版Splashtop 2的发布将作为免费应用在有限时间内推出。
迄今为止，Splashtop已使800多万移动设备（从平板电脑到智能手机）用户有能力远程访问他们的Windows PC和Mac，使他们能够远程运行应用程序，查看和编辑文件，观看高清电影和玩图形密集型游戏。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人Mark Lee说：“自发布以来，短短3个月内，用于iPad和Android平板电脑的Splashtop 2已经下载了数百万次。” “通过这个新版本，我们为iPhone用户提供了相同的高水平的安全性，隐私性和性能，始终获得Splashtop的五星级评价。”
Splashtop 2应用程序允许在局域网环境中的设备之间进行连接；此外，一个名为 "Anywhere Access Pack "的模块可通过应用内购买获得，它将允许用户在互联网上与他们的设备进行连接。
该应用程序有一个重新设计的易于使用的界面，并针对新的硬件功能进行了优化，如苹果的视网膜显示屏。 iPhone��版本支持每秒30帧的流媒体和低于30毫秒的延迟，提供流畅的视频和反应迅速的游戏体验。
使用Splashtop 2，连接计算机所需的唯一配置是用户名和密码。 不需要配置路由器或防火墙，也不需要手动输入IP地址或安全代码。 随着Anywhere Access Pack的加入，同样的简单过程让用户从世界任何地方通过互联网可靠地连接到他们的设备。
此外，该应用程序具有自我优化技术，可适应网络条件，使用户能够充分利用3G或4G网络或互联网连接的带宽。 在通过其专有的桥接云保护用户数据的同时，Splashtop还部署了行业标准的加密技术，以保持高水平的安全性。
专题幻灯片链接：https://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1，Splashtop 2 短视频链接：
从 iTunes App Store 下载 iPhone 版 Splashtop 2：https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8。该应用限时免费。Anywhere Access Pack 可免费试用7天，试用结束后可按每月0.99美元或每年9.99美元购买。
Splashtop Streamer
Splashtop 2需要下载并安装免费的Splashtop Streamer软件到Window PC或Mac上。 支持的平台。Windows 7、Vista和XP（包括家庭高级版），Mac OS X 10.6以上（Mac用户需要雪豹或狮子）。 建议使用双核CPU的计算机以获得最佳性能。 购买Splashtop 2包括一个最多可以访问5台电脑的许可证。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop希望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、�电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。 Splashtop的产品在苹果应用商店、Google Play、安卓亚马逊应用商店、Nook Apps、黑莓应用世界、惠普应用目录、联想应用商店和其他地方都是最畅销的应用。 超过800万人从应用商店下载了Splashtop产品，来自惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备已经装上了Splashtop。 信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保了跨多个设备的可靠、安全和高性能连接。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新的产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖和《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖。 该公司的总部设在圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com 。
媒体联系
Splashtop公关团队
实用链接:
Splashtop Streamer:https://www.splashtop.com/streamer
下载Splashtop 2:https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8