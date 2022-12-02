Splashtop为OEM发布基于MeeGo的Splashtop OS
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
公司得到 MeeGo 支持，获得广泛采用
2011年2月15日 - 加州圣何塞 -即时访问计算领域的全球领导者Splashtop Inc.今天宣布发布其Splashtop®操作系统的新版本，目标是将基于MeeGo™的Splashtop引入下一代平板电脑和上网本的OEM和ODM合作伙伴。 Splashtop的旗舰操作系统产品已经在领先的OEM厂商的数百万台笔记本和上网本上发货，包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、索尼等。
“如果你是 OEM 厂商，则应该以选择配偶的方式选择软件合作伙伴，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“它应该是你信任的人，了解你的运作方式的人，以及可以帮助您将精美产品带入世界的人。但是在计算机行业，经验确实很重要 — 越多越好。Splashtop 安装基数为 6000 万，这表明我们提供了经过验证的可靠解决方案。另外，我们是一个伟大的长期合作伙伴。”
“MeeGo 基于 Intel® 架构的开放而灵活的软件平台为移动设备制造商提供了自由且强大的功能，可提供令人兴奋的用户体验。”Intel Corporation 系统软件营销总监 Ram Peddibhotla 说，“Intel 欢迎 Splashtop 和其他软件供应商加入 MeeGo 生态系统，以运用其深厚的软件知识来帮助制造商将移动设备快速推向市场。”
Splashtop 的旗舰 OS 产品是屡获殊荣的即时启动平台，使用户可以在打开 PC 后几秒钟内上网、访问电子邮件并与朋友聊天。该产品基于 MeeGo 的新版本将链接到 Intel AppUpSM 中心应用程序商店，让用户能够购买、下载和运行 MeeGo 的各种软件应用程��序。
通过添加最畅销的远程桌面应用程序 Splashtop Remote，OEM 可以进一步提升 MeeGo 用户体验。它使用户可以将 MeeGo、Android、Windows 或 iOS 设备与 PC 或 Mac 桥接在一起，从而在旅途中无缝访问和欣赏计算机应用程序和内容。
Splashtop 是 MeeGo 项目的积极贡献者和热情传播者。Splashtop 的首席执行官及联合创始人 Mark Lee 在 Linux 基金会（MeeGo 开发的管理者）的董事会任职，并且 Splashtop 的两名高级主管代表该基金会在亚洲直接推广 MeeGo。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop Remote是苹果应用商店销售和下载量指定的美国最畅销的商业应用，允许用户在离开他们的PC时从智能手机或平板电脑上享受完整的电脑体验。 Splashtop远程客户端现在可以在苹果应用商店和iTunes以及安卓市场上使用。 要免费下载Splashtop Remote Mac服务器应用程序或了解更多关于Splashtop Remote的信息，请访问：www.Splashtop.com/Remote 。
如今，基于 Splashtop 的产品可在超过 6,000 万台 PC 上使用，这些 PC 来自领先的制造商，包括 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony。Splashtop 荣获了许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 www.Splashtop.com
关于MeeGo项目
MeeGo项目将英特尔的Moblin™和诺基亚的Maemo项目合并为一个基于Linux的开源软件平台，用于下一代的计算设备。 MeeGo软件平台旨在为开发者的应用提供最广泛的设备细分市场，包括上网本和入门级台式机、手持计算和通信设备、车载信息娱乐设备、联网电视、媒体电话等--所有这些都使用基于Qt的统一API集。 对于消费者来说，MeeGo将提供创新的应用体验，他们可以从一个设备带到另一个设备。 MeeGo项目由Linux基金会主持。 关于MeeGo的更多信息，请访问www.meego.com 。
媒体联系： Splashtop公关团队