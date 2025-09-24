Splashtop在G2 2025年秋季报告中被公认为欧洲和加拿大地区领导者
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终端和补丁管理的势头反映了客户信任、投资回报率和遵从性驱动的采用
CUPERTINO, Calif., Sep. 24, 2025–Splashtop今日宣布在G2 2025年秋季报告中表现强劲，在终端管理、补丁管理、远程支持和远程桌面类别中获得认可。Splashtop在EMEA、欧洲、英国和加拿大的称号继续全球扩展，同时为IT团队提供具备可衡量的ROI和满足合规性准备的解决方案。
亮点
被评为终端管理的Momentum Leader和EMEA地区网格报告中的高效能者
被公认为 EMEA、欧洲、英国和加拿大的远程支持和远程桌面区域领导者
在端点管理和补丁管理类别中获得最佳估算投资回报率
补丁管理凭借最快实施、最易使用和用户最可能推荐，横扫各个组织规模的徽章
区域实力与客户验证
在EMEA地区终端管理网格报告中，Splashtop被评为Momentum Leader和高效能者。评论者给予了突出的认可，98%表示会推荐Splashtop，100%同意产品正在朝着正确的方向前进。
在整个欧洲和英国，Splashtop被评为远程支持和远程桌面的区域领导者。在欧洲远程支持网格报告中，评论者一致称赞Splashtop的多平台支持和无人值守远程访问，其中94%的人强调远程重启是一个有价值的功能。安全性仍然是客户信任的核心，Splashtop因数据加密（97%）和合规性（96%）方面的满意度获得高评分。
“具有成本效益的跨平台按需和无�人值守支持及有效附加组件。Splashtop 满足我们的要求，可以维护众多云端和本地服务器，主要是 Windows 和 macOS，以及为客户的最终用户提供按需支持，其中包括一些 IOS 和安卓设备。它易于设置和安装，比我们以前使用的系统更具成本效益。Splashtop 被每日使用！" - 计算机软件领域的验证用户
端点与补丁管理动能
Splashtop在补丁管理方面持续进步，获得了最佳估算ROI，并横扫可用性和采用方面的徽章。客户认可Splashtop的AEM补丁管理能力被认可为最快实施（整体和中小企业），最容易使用，和用户最有可能推荐。结合终端管理的认可，这些成就验证了Splashtop帮助IT团队整合工具、提高价值实现时间，并提供实时补丁和自动化以满足资源受限IT团队最紧迫需求的策略。
“Splashtop可以在你的手机、电脑或平板电脑上运行。你可以远程进入手机、电脑或平板电脑。配合终端附加组件，它几乎和Kaseya一样强大。他们一直在添加越来越多的功能，并有潜力成为终极的远程控制终端管理软件。” - Michael M., 系统管理高级经理
欧洲IT的安全和合规
Splashtop 在欧洲的动能与日益增加的合规性和安全要求相一致，包括数字运营弹性法案（DORA）、NIS2（网络与信息系统指令2）、ENS（入境摘要申报）和网络弹性法案（CRA）。Splashtop可以帮助IT团队满足这些要求，包括：
256-bit AES加密、TLS和多因素身份验证
通过 Splashtop 自主端点管理进行的自动化补丁和漏洞扫描
详细日志记录和设备验证以便审计
ISO/IEC 27001:2022 和 SOC 2 认证、GDPR 合规性及主权欧洲云基础设施
"Splashtop 让我们能够以更易于管理的方式部署和监控我们各种机器，甚至比微软及其他更昂贵的选项更好。从脚本部署到安全合规，Splashtop 都可以协助完成。如果你遇到问题，他们的客户支持也很迅速且随时可以提供帮助。"- Drew E., 系统管理员
“全球 IT 领导者正在选择 Splashtop，因为我们提供了真正重要的成果：更快的回报、简化的合规性，以及团队可以在几天而非几个月内采用的解决方案，”Splashtop 美洲和EMEA地区总经理兼副总裁销售 Alexander Draaijer 在阿姆斯特丹表示。“来自 G2 的这一认可反映了我们在该地区看到的发展势头，因为各个规模的组织都在寻找可信赖的合作伙伴，帮助他们实现效率和韧性。”
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。