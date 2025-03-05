Splashtop 被评为 2025 年 GetApp MSP 软件类别领导者
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这一认可凸显了Splashtop致力于帮助MSPs简化远程 IT 管理、增强安全性并降低运营成本。
加利福尼亚州库比蒂诺，3 月。2025 年 6 月 6 日 - Splashtop是简化随时随地工作体验的远程解决方案领域的领导者，在2025 年 GetApp 托管服务提供商 (MSP) 软件报告中被评为类别领导者。此认可基于经过验证的用户反馈，并证明了Splashtop致力于为MSPs配备强大而经济高效的工具。 其解决方案简化了远程 IT 管理、增强了安全性并改善了全球 40,000 个MSPs的服务交付。
GetApp 是一个值得信赖的软件比较和评论平台，它根据类别领导者的五个关键标准对软件进行评估和评级：易用性、物有所值、功能性、客户支持和推荐可能性。Splashtop的得分为 90 分（满分 100 分），这充分证明了它能够满足MSPs不断变化的需求。
帮助MSPs克服 IT 管理挑战
MSPs在快速变化的 IT 环境中运营，客户对快速、无缝支持的期望比以往任何时候都高。 管理多样化的 IT 环境、确保安全合规性以及控制成本是我们始终关注的问题。许多MSPs正在寻找可扩展、经济高效的解决方案，使他们能够快速响应 IT 问题，同时保持强大的安全性和服务水平。
SplashtopMSPsSplashtop 通过提供快速、可靠的远程访问和 支持平台 应对这些挑战，使技术人员能够实时解决 IT 问题，减少停机时间，提高效率并增强客户信任。通过广泛的设备支持（包括Windows 、Mac、Linux、iOS、 Android和 Chromebook）， MSPs可以随时随地为其客户提供帮助，而无需昂贵的基础设施升级。 此外，强大的安全功能（例如多因素身份验证、设备信任和加密）让MSPs有信心保护其客户的 IT 环境。
首席执行官兼联合创始人 Mark MSPsLee 表示：“ 的利润非常微薄，他们越来越需要在确保客户系统保持运行和安全的同时 提高安全性、效率 和成本。”Splashtop“我们认识到这些挑战，并致力于提供经济实惠的解决方案，简化和自动化远程 IT 管理，同时不影响安全性或性能。我们专注于帮助MSPs更智能地工作、更快地做出响应并满怀信心地扩展业务。”
客户驱动的认可
Splashtop 在 2025 年 GetApp 类别领导者报告中的排名得到了每天使用其平台的 IT 专业人士的积极反馈。
“易于部署、访问和使用。对于任何规模的 MSP 来说，Splashtop 确实是必备的远程代理。”– Andrew M.，信息技术和服务，1-10 名员工
Splashtop 对于我们的远程支持解决方案至关重要，即使在最艰难的情况下也从未让我们失望。Splashtop反应非常灵敏，从不出现故障或不稳定。”– Kyle S.，信息技术和服务，51-200 名员工
“我们已经使用 Splashtop 很多年了，它部署起来非常简单，而且经常更新，开箱即用，包含所有标准功能和一些附加功能。”– Aaron F.，信息技术和服务，51-200 名员工
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关于Splashtop
Splashtop 是简化随时随地工作解决方案的领导者。其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的专利高性能技术能够实现 4K 高清质量、多显示器支持和超低延迟 60fps。Splashtop 具有先进的安全功能、广泛的设备支持和响应迅速的客户服务。全球有超过 3000 万用户、25 万家企业（其中包括 85% 的财富 500 强企业）使用 Splashtop 产品。www.splashtop.com