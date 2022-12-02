Splashtop Presenter将iPad变成终极演示遥控器

从房间的任何地方控制PowerPoint和Keynote的幻灯片，并对内容进行注释，使想法变得生动。

2012年1月9日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出Presenter ，这是一款将iPad变成终极演示遥控器的应用。 演讲者通过Wifi连接到PC或Mac，允许演讲者在不被拴在电脑或讲台上的情况下演示和注释幻灯片、展示视频、回答问题并与观众互动。

演讲者 ，是理想的选择。

想用特效和注释让观众惊叹的销售主管--即使是在房间后面工作时也是如此

教员让听众直接在iPad上回答问题--无需到房间前面来

培训师希望通过让学员在自己的座位上参与到内容中来，从而提高培训效率

"Presenter是商业专业人士的新生产力朋友。 Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："现在，为演示文稿添加炫目的色彩以吸引听众的注意力是很容易的。 "能够在房间里自由走动，与你的参与者互动，无论规模大小，都会为你的演讲增加影响力。"

Presenter 在你的iPad上有一个易于使用的浮动工具栏，可以在任何内容上绘图、加亮或书写，甚至包括Keynote、Adobe Flash和视频。 演讲者可以应用不同颜色和大小的笔、荧光笔和形状来强调细节，回答问题，或即时补充信息。

除了注释功能外，还包括特殊工具。 屏幕遮阳板使演讲者能够显示其显示器的部分内容，例如，进行测验。 聚光灯可以被移动和放大，以聚焦于重要的细节。 可以创建完全可编辑的多页挂图，以显示各种背景，是商业应用的理想选择，然后可以通过电子邮件与同事或观众分享。

Presenter 包括一个虚拟键盘和触摸手势，可以模拟你的鼠标，显示或隐藏工具栏，在PowerPoint或PDF演示文稿中左右滑动或浏览网站。

Presenter 可从苹果应用商店下载，价格为19.99美元，网址是：https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8

Presenter同时支持iPad 1和iPad 2，并要求将Splashtop Streamer安装在运行Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6+的计算机上。

关于 Splashtop

Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop的产品已经在惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上发货。 Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam等是60多个国家的苹果应用商店、谷歌安卓市场、惠普应用目录和亚马逊安卓应用商店的最畅销应用，使数百万移动用户随时随地以高性能的互动方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。

对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。

Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多享有声望的奖项 -《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”。Splashtop 的总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有团队。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。

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