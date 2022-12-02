Splashtop Presenter将iPad变成终极演示遥控器
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从房间的任何地方控制PowerPoint和Keynote的幻灯片，并对内容进行注释，使想法变得生动。
2012年1月9日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop Inc. 在全球跨设备计算领域处于领先地位，该公司今天宣布已经发布 Presenter，这款应用可将 iPad 变成高级演示遥控器。Presenter 通过 Wifi 连接 PC 或 Mac，便于演讲者演示和注释幻灯片、演示视频、回答问题以及与观众互动，而不会被束缚在电脑或讲台。
Presenter 的适用人群：
想用特效和注释让观众惊叹的销售主管--即使是在房间后面工作时也是如此
教员让听众直接在iPad上回答问题--无需到房间前面来
培训师希望通过让学员在自己的座位上参与到内容中来，从而提高培训效率
"Presenter是商业专业人士的新生产力朋友。 Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："现在，为演示文稿添加炫目的色彩以吸引听众的注意力是很容易的。 "能够在房间里自由走动，与你的参与者互动，无论规模大小，都会为你的演讲增加影响力。"
在 iPad 上 Presenter 具有简单易用的浮动工具栏，可以在 Keynote、Adobe Flash、视频等任何内容内容上绘图、突出显示或备注。演讲者可以使用不同颜色和粗细的笔、荧光笔以及形状来强调细节、回答问题或即时添加信息。
除了注释功能外，还包括特殊工具。 屏幕遮阳板使演讲者能够显示其显示器的部分内容，例如，进行测验。 聚光灯可以被�移动和放大，以聚焦于重要的细节。 可以创建完全可编辑的多页挂图，以显示各种背景，是商业应用的理想选择，然后可以通过电子邮件与同事或观众分享。
Presenter 包括虚拟键盘和触摸手势，用于模拟鼠标、显示或隐藏工具栏、在 PPT 或 PDF 演示文稿中向左向右滑动或浏览网站。
可以到 Apple 应用商店 https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8 下载 Presenter，价格为19.99美元
Presenter 支持 iPad 1 和 2，需要在运行 Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6+ 的计算机上安装 Splashtop Streamer。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop的产品已经在惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上发货。 Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam等是60多个国家的苹果应用商店、谷歌安卓市场、惠普应用目录和亚马逊安卓应用商店的最畅销应用，使数百万移动用户随时随地以高性能的互动方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多享有声望的奖项 -《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”。Splashtop 的总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有团队。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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