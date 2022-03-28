Splashtop 为 SuperOps.ai 的 MSP 安全远程访问与控制提供支持
通过 SuperOps.ai 进行端点管理的托管服务提供商（MSP）现可使用 Splashtop 随时随地安全地访问并控制设备。
特拉华州克莱蒙特市和加利福尼亚州库珀蒂诺市，2022年3月3日
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop 和SuperOps.ai 今天宣布了一项整合伙伴关系，将Splashtop的安全远程访问 技术与SuperOps.ai的 为MSP提供直观的多合一平台。 该平台将专业服务自动化(PSA)和远程监控和管理(RMM)软件结合在一起，成为当今MSP的一个基本解决方案。 通过内置的Splashtop，用户现在可以控制他们管理的任何客户端设备，并从任何地方提供安全的、全天候的支持。
SuperOps.ai使用人工智能和自动化 ，以简化工作流程，并通过智能警报 和现代、直观的界面消除噪音，主动管理事件。 当技术人员需要对客户设备进行故障排除时，他们只需在SuperOps.ai内启动Splashtop远程控制会话，就可以像当面一样诊断问题，即使客户不在现场。
SuperOps.ai 首席执行官 Arvind Parthiban 说：“当今 IT 项目的范围不断扩大，复杂性越来越高，勒索软件威胁也越来越多，我们需要简单且安全的远程访问合作伙伴来应对这些挑战，我们还需要帮助 MSP 为其客户提供优质服务。Splashtop 具有高安全性和卓越的用户体验，因而成为我们以及我们客户的完美搭档。SuperOps.ai 旨在为 MSP 提供无缝且良好的集成体验，我相信这种集成合作伙伴关系是朝着这一目标迈出的又一步。”
SuperOps.ai 用户现可享有以下��优势：
无人值守的远程访问：无需 MSP 在场即可远程访问客户端的设备和服务器。MSP 可以主动解决问题、进行维护并为客户提供远程支持。
自动部署：Splashtop streamer 可以通过 SuperOps.ai 代理自动安装在该平台中的所有客户端。这意味着您无需花时间将其手动部署到设备网络。
会话中功能：用户可以利用 Splashtop 功能改善远程会话体验。这些功能包括文件传输、聊天、剪贴板同步等，可以帮助 MSP 轻松高效地支持客户的需求。
高安全性：所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密保护，您永远不用担心远程会话的完整性。
Splashtop 的联合创始人兼首席技术官 Philip Sheu 表示：“MSP 需要随时随地远程访问和故障排除，以快速解决问题并让客户始终保持运营。SuperOps.ai 非常注重用户体验和 MSP 每天进行的任何一笔交易的简化，我们很高兴 Splashtop 能够为这类解决方案献一份力。”
Splashtop 的安全性很高，在全球有20万企业用户和3000万最终用户，包括大型银行、媒体公司、教育机构、医疗组织、政府机构等。SuperOps.ai 用户无需另付费用即可使用安全的远程访问与支持技术，还可以选购 splashtop.com/sos 以临时远程支持 SuperOps.ai 的非托管计算机和移动设备。更多信息请访问网站 SuperOps.ai/marketplace/splashtop和 Splashtop.com/partners/integrations/superopsai。
关于SuperOps.ai
SuperOps.ai 是一个由人工智能和智能自动化驱动的PSA-RMM平台，为现代MSP而建。 �该公司由连续创业者Arvind Parthiban和Jayakumar Karumbasalam于2020年创立，他们在IT行业的综合经验超过35年。 CEO Arvind创建了领先的营销自动化软件-Zarget，该软件被Freshworks收购。 首席技术官和首席运营官Jayakumar曾在Zoho、Optus和Freshworks工作，负责和建立数据平台。 现在，两者都进入了MSP领域，改变了行业，推出了现代替代方案--SuperOps.ai--开创了市场的光明前景。 SuperOps.ai得到了著名投资者Addition、Tanglin Venture Partners、Matrix Partners India和Elevation Capital的支持。
关于Splashtop
Splashtop是安全远程访问和支持的领导者，提供用户需要的亲身体验和IT部门可以信赖的安全性。 与笨重缓慢的远程访问解决方案不同，Splashtop的当面体验与在现场机器前一样快速、简单和安全。 我们以60fps的4K质量和企业级的可靠性和可扩展性为性能设定了标准。 Splashtop在一个单一的应用程序中简化了对Windows、Mac、Linux、iOS和Android的访问和支持。 双因素认证、单点登录和SOC 2、GDPR、CCPA和HIPAA合规性提供了可信的安全性。 Splashtop的即时全球支持使用户能够直接与专家交谈，无论公司规模如何。 了解更多信息：Splashtop 。