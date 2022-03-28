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Splashtop 为 SuperOps.ai 的 MSP 安全远程访问与控制提供支持

通过 SuperOps.ai 进行端点管理的托管服务提供商（MSP）现可使用 Splashtop 随时随地安全地访问并控制设备。

特拉华州克莱蒙特市和加利福尼亚州库珀蒂诺市，2022年3月3日

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

SplashtopSuperOps.ai 今天宣布了一项整合伙伴关系，将Splashtop的安全远程访问 技术与SuperOps.ai的 为MSP提供直观的多合一平台。 该平台将专业服务自动化(PSA)和远程监控和管理(RMM)软件结合在一起，成为当今MSP的一个基本解决方案。 通过内置的Splashtop，用户现在可以控制他们管理的任何客户端设备，并从任何地方提供安全的、全天候的支持。

SuperOps.ai使用人工智能和自动化 ，以简化工作流程，并通过智能警报 和现代、直观的界面消除噪音，主动管理事件。 当技术人员需要对客户设备进行故障排除时，他们只需在SuperOps.ai内启动Splashtop远程控制会话，就可以像当面一样诊断问题，即使客户不在现场。

SuperOps.ai 首席执行官 Arvind Parthiban 说：“当今 IT 项目的范围不断扩大，复杂性越来越高，勒索软件威胁也越来越多，我们需要简单且安全的远程访问合作伙伴来应对这些挑战，我们还需要帮助 MSP 为其客户提供优质服务。Splashtop 具有高安全性和卓越的用户体验，因而成为我们以及我们客户的完美搭档。SuperOps.ai 旨在为 MSP 提供无缝且良好的集成体验，我相信这种集成合作伙伴关系是朝着这一目标迈出的又一步。”

SuperOps.ai 用户现可享有以下优势：

  • 无人值守的远程访问：无需 MSP 在场即可远程访问客户端的设备和服务器。MSP 可以主动解决问题、进行维护并为客户提供远程支持。

  • 自动部署：Splashtop streamer 可以通过 SuperOps.ai 代理自动安装在该平台中的所有客户端。这意味着您无需花时间将其手动部署到设备网络。

  • 会话中功能：用户可以利用 Splashtop 功能改善远程会话体验。这些功能包括文件传输、聊天、剪贴板同步等，可以帮助 MSP 轻松高效地支持客户的需求。

  • 高安全性：所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密保护，您永远不用担心远程会话的完整性。

Splashtop 的联合创始人兼首席技术官 Philip Sheu 表示：“MSP 需要随时随地远程访问和故障排除，以快速解决问题并让客户始终保持运营。SuperOps.ai 非常注重用户体验和 MSP 每天进行的任何一笔交易的简化，我们很高兴 Splashtop 能够为这类解决方案献一份力。”

Splashtop 的安全性很高，在全球有20万企业用户和3000万最终用户，包括大型银行、媒体公司、教育机构、医疗组织、政府机构等。SuperOps.ai 用户无需另付费用即可使用安全的远程访问与支持技术，还可以选购 splashtop.com/sos 以临时远程支持 SuperOps.ai 的非托管计算机和移动设备。更多信息请访问网站 SuperOps.ai/marketplace/splashtopSplashtop.com/partners/integrations/superopsai

关于SuperOps.ai
SuperOps.ai 是一个由人工智能和智能自动化驱动的PSA-RMM平台，为现代MSP而建。 该公司由连续创业者Arvind Parthiban和Jayakumar Karumbasalam于2020年创立，他们在IT行业的综合经验超过35年。 CEO Arvind创建了领先的营销自动化软件-Zarget，该软件被Freshworks收购。 首席技术官和首席运营官Jayakumar曾在Zoho、Optus和Freshworks工作，负责和建立数据平台。 现在，两者都进入了MSP领域，改变了行业，推出了现代替代方案--SuperOps.ai--开创了市场的光明前景。 SuperOps.ai得到了著名投资者Addition、Tanglin Venture Partners、Matrix Partners India和Elevation Capital的支持。

关于Splashtop
Splashtop是安全远程访问和支持的领导者，提供用户需要的亲身体验和IT部门可以信赖的安全性。 与笨重缓慢的远程访问解决方案不同，Splashtop的当面体验与在现场机器前一样快速、简单和安全。 我们以60fps的4K质量和企业级的可靠性和可扩展性为性能设定了标准。 Splashtop在一个单一的应用程序中简化了对Windows、Mac、Linux、iOS和Android的访问和支持。 双因素认证、单点登录和SOC 2、GDPR、CCPA和HIPAA合规性提供了可信的安全性。 Splashtop的即时全球支持使用户能够直接与专家交谈，无论公司规模如何。 了解更多信息：Splashtop

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