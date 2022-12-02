Splashtop为所有流行的上网本提供即时启动解决方案
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Acer、ASUS、HP、联想和 LG 的上网本都使用 Splashtop 在几秒钟内启动
内华达州拉斯维加斯--2010年1月7日-- 在2010年消费电子展上，获奖的Splashtop™即时在线软件平台背后的私营软件公司DeviceVM宣布，Splashtop技术现在已经被部署到全球领先制造商的所有流行即时在线上网本上。 DeviceVM与其OEM合作伙伴密切合作，基于Splashtop技术，为每个上网本系列创造独特的即时开启体验。
Splashtop 这一势头的最新证明是将 Splashtop 支持的 ASUS Express Gate 即时启动环境部署到 Eee PC 上网本系列中，包括 1005HA、1001HA、1201HA 和 1101HA 型号，以及最近推出的触摸屏 EeePC T91MT 平板上网本。
“随着上网本市场的增长，Splashtop 也在不断发展，我们将继续创新，以为最终用户提供更快、更个性化的体验，”DeviceVM 联合创始人及首席执行官 Mark Lee 表示，“Splashtop 现在支持触控用户界面、3G 连接以及离线使用的功能，可让用户充分利用其上网本。”
为了实现快速 3G 互联网连接以及上网本用户所需的 3G 和 Wi-Fi 之间的无缝切换，DeviceVM 已将 Splashtop 与市场上最受欢迎的 3G 芯片组解决方案集成在一起，包括爱立信、Hojy、华为、Option、高通和中兴。该公司还与无线运营商紧密合作，以提供强大的 3G 连接管理功能性。
Splashtop 已作为即时启动同伴环境部署在许多 Windows™7 上网本上，提供快速、安全的浏览和通信，同时使用户可以选择进入 Windows 来访问本地生产力应用程序，例如 Microsoft Office™。
为了应对迅速发展的上网本市场，DeviceVM 分别发布了其第二代 Splashtop 产品，该产品为 Splashtop 用户带来了丰富的自定义功能，扩展了触摸支持，并提供了区域优化的 Web 服务。
关于 Splashtop
Splashtop 是多次获奖的即时启动平台，可改善个人计算体验。打开电脑几秒钟后，用户可以通过 Splashtop 搜索和浏览网页、访问电子邮件、与朋友聊天。目前，Splashtop 已广泛应用到宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、索尼等领先制造商的超过3000万台电脑，其中包括400多种型号的上网本、笔记本电脑、主板和台式机。自从2007年10月首次亮相以来，Splashtop 赢得了许多奖项，包括《电脑世界》的“最具创新性产品”奖、《大众科学》的“最佳新品”奖。更多信息请访问 https://www.splashtop.cn
关于 DeviceVM
DeviceVM，Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯评选为值得关注的50家公司之一。通过即时启动 Splashtop 产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于2006年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
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