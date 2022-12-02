HP 399美元的Android All-in-One（AIO）PC和平板电脑捆绑提供Splashtop Personal远程桌面
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Splashtop 针对 HP Slate 21 AIO 内的 Nvidia Tegra 4 进行了全面优化，可提供高清家庭娱乐和生产力
加州圣何塞--2013年7月16日-- Splashtop Inc.宣布在基于Android 4.2的惠普Slate 21一体机（AIO）上捆绑Splashtop个人远程桌面，这是跨设备计算领域的全球领导者。 通过Splashtop，惠普安卓AIO的用户可以远程访问和控制任何远程计算机上运行的应用程序，在家庭和远程办公室内都可以。 Splashtop还针对Nvidia Tegra 4进行了全面优化，视频和3D游戏可以以每秒60帧的速度远程播放，延迟时间低于30毫秒。
“像 HP 这样的创新 OEM 合作伙伴正在推出多操作系统 PC 产品组合，以增强工作和娱乐性，”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“Splashtop 是将不同的操作系统和设备连接在一起的最强大方法。”
借助 Splashtop 的创新可配置快捷方式和游戏手柄，以及 Whiteboard 注释功能（作为 Productivity Pack 组合提供，可增强速度和交互性），Splashtop 用户可从任何触摸屏上享受最佳的远程桌面和协作体验。
Splashtop 的 Bridging Cloud（通过 Anywhere Access Pack 访问）用作全球中继基础架构，用户可以通过 TLS1.2/AES-256 加密受到保护，无缝地跨网远程访问任何计算机。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平��板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN/RDP/VDI 兼容性和性能问题的更快、更轻松、更具成本效益的方法。Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖以及 2013 年《红鲱鱼》北美地区 100 强决赛入围者。它是唯一连续两年（2012 年和 2013 年）荣获 NVIDIA“值得关注”新兴公司奖的公司。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾地区设有国际办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com
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Kim Gengler
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