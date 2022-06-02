Splashtop与Swiftpoint合作，为iPad和iPhone上的Splashtop远程桌面用户提供鼠标支持

为企业和消费者增强远程桌面生产力和玩游戏体验

加州圣何塞--2016年10月25日-- Splashtop Inc.是跨屏幕访问、支持和协作的全球领导者，宣布与Swiftpoint合作，在使用Splashtop远程桌面应用时为iPad和iPhone提供鼠标支持。 Splashtop屡获殊荣的高性能远程桌面应用程序的消费者和商业版本现在都得到了优化，可与Swiftpoint GT鼠标一起使用。

借助 Swiftpoint GT 鼠标，通过 Splashtop 远程桌面应用远程访问其办公计算机的 iPad 和 iPhone 用户现在可提高处理电子表格、文档、Quicken、电子邮件等事务时的工作效率。除了提高企业生产力外，对消费者来说，拥有鼠标支持还可以大大改善远程游戏体验，以及照片或视频的远程编辑。

“许多 Splashtop 用户询问使用 Splashtop 高性能远程桌面应用时，iPhone 和 iPad 支持蓝牙鼠标的可能性，”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee说，“现在，我们很高兴通过与 Swiftpoint 的合作实现这一功能。”

“Swiftpoint GT 鼠标设计小巧、舒适、灵巧，最适合旅途中忙碌的人们。因此，当有机会与 Splashtop 合作将鼠标带给用户时，我们欣然接受。”Swiftpoint 全球经理 Sam Jones说，“大多数人的家庭或企业办公环境都使用屏幕、键盘和鼠标，但是当他们离开 iPad 或 iPhone 时，只能使用键盘和屏幕 - 与 Splashtop 合作意味着用户现在可以选择使用鼠标来提高易用性和生产力，这对于 Apple 迷来说是完美的结果。”

Swiftpoint的团队开发了一款紧凑、聪明且获奖的鼠标，使用他们的专利GesturePoint™ 技术来模仿触摸和轻扫手势，这在远程进入Windows 10 PC时特别有价值。 鼠标也可以像普通电脑鼠标一样运作。

Swiftpoint GT 旨在与有 Splashtop 远程桌面应用的 Mac、Android 和 Windows 以及 iOS 合作，因此可以通过 USB 软件狗（也可以用作充电器）或 Bluetooth4™ 与任何设备一起使用。

Splashtop 赢得了众多奖项，并一直处于远程桌面技术的最前沿，其产品下载量已超过 2500 万。

Swiftpoint GT 鼠标经过精心设计，可以长时间舒适使用，外形小巧，可以放入用户的口袋，一次充电即可使用长达一个月，因此与 Splashtop 在 iPhone 和 iPad 上的功能性和可用性完全吻合。

支持 Swiftpoint GT 鼠标的 Splashtop 消费者和企业应用现在可从 AppStore 上获得：

Splashtop Personal – 远程桌面

Splashtop Business – 远程桌面和支持

Splashtop用户可以从应用程序本身或通过访问www.swiftpoint.com/splashtop，了解Swiftpoint GT的情况。