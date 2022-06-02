Splashtop与Swiftpoint合作，为iPad和iPhone上的Splashtop远程桌面用户提供鼠标支持
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
为企业和消费者增强远程桌面生产力和玩游戏体验
加州圣何塞--2016年10月25日-- Splashtop Inc.是跨屏幕访问、支持和协作的全球领导者，宣布与Swiftpoint合作，在使用Splashtop远程桌面应用时为iPad和iPhone提供鼠标支持。 Splashtop屡获殊荣的高性能远程桌面应用程序的消费者和商业版本现在都得到了优化，可与Swiftpoint GT鼠标一起使用。
借助 Swiftpoint GT 鼠标，通过 Splashtop 远程桌面应用远程访问其办公计算机的 iPad 和 iPhone 用户现在可提高处理电子表格、文档、Quicken、电子邮件等事务时的工作效率。除了提高企业生产力外，对消费者来说，拥有鼠标支持还可以大大改善远程游戏体验，以及照片或视频的远程编辑。
“许多 Splashtop 用户询问使用 Splashtop 高性能远程桌面应用时，iPhone 和 iPad 支持蓝牙鼠标的可能性，”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee说，“现在，我们很高兴通过与 Swiftpoint 的合作实现这一功能。”
“Swiftpoint GT 鼠标设计小巧、舒适、灵巧，最适合旅途中忙碌的人们。因此，当有机会与 Splashtop 合作将鼠标带给用户时，我们欣然接受。”Swiftpoint 全球经理 Sam Jones说，“大多数人的家庭或企业办公环境都使用屏幕、键盘和鼠标，但是当他们离开 iPad 或 iPhone 时，只能使用键盘和屏幕 - 与 Splashtop 合作意味着用户现在可以选择使用鼠标来提高易用性和生产力，这对于 Apple 迷来说是完美的结果。”
Swiftpoint的团队开发了一款紧凑、聪明�且获奖的鼠标，使用他们的专利GesturePoint™ 技术来模仿触摸和轻扫手势，这在远程进入Windows 10 PC时特别有价值。 鼠标也可以像普通电脑鼠标一样运作。
Swiftpoint GT 旨在与有 Splashtop 远程桌面应用的 Mac、Android 和 Windows 以及 iOS 合作，因此可以通过 USB 软件狗（也可以用作充电器）或 Bluetooth4™ 与任何设备一起使用。
Splashtop 赢得了众多奖项，并一直处于远程桌面技术的最前沿，其产品下载量已超过 2500 万。
Swiftpoint GT 鼠标经过精心设计，可以长时间舒适使用，外形小巧，可以放入用户的口袋，一次充电即可使用长达一个月，因此与 Splashtop 在 iPhone 和 iPad 上的功能性和可用性完全吻合。
支持 Swiftpoint GT 鼠标的 Splashtop 消费者和企业应用现在可从 AppStore 上获得：
Splashtop Personal – 远程桌面
Splashtop Business – 远程桌面和支持
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，能够实现跨设备1对多的有效屏幕共享。 今天，超过2500万用户在使用Splashtop产品，包括宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、英福克斯、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上捆绑Splashtop。
Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "最佳CES "奖，并且是Red Herring 100北美区的入围者。 Splashtop的运营商合作伙伴包括AT&T、NTT Docomo、KDDI和软银，以及许多经销商。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com 和www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
关于Swiftpoint
Swiftpoint有限公司是一家技术开发公司，在新西兰和美国设有办事处，专门从事先进的人机界面（HCI）软件和设备。 它的前一个鼠标产品Swiftpoint GT移动鼠标在美国最大的技术展（CES）上赢得了最佳计算机外围设备，《IT询问者》称其为 "21世纪的最佳指向设备"。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
媒体联系人
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com