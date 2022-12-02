Splashtop与Okinawa Crosshead和HP日本合作，提供新的Windows 10远程云服务“ Reemo”
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
联合服务在 Okinawa Prefecture 云中使用 HP Moonshot 系统，实现高性能、高密度的远程桌面服务
加州圣何塞 - 2015年10月6日 - Splashtop Inc.，跨屏幕访问、支持和协作的全球领导者，宣布与冲绳Crosshead（董事Tadaaki Tokashiki）和日本惠普（董事总裁兼首席执行官Hitoshi Yoshida）合作，实现基于微软Windows 10的远程桌面服务的云交付，称为 "Reemo"。 这些服务将于2015年9月15日正式上线。
在没有桌面虚拟化的情况下，新“Reemo”托管桌面服务通过在高密度 HP Moonshot 服务器内为每个用户分配专用的硬件 CPU 和 GPU 来实现高性能。180 台 PC 可以运行一个高密度 4.3U HP Moonshot 系统，从而为每位用户提供可预测的性能和成本。Splashtop 凭借高性能的远程桌面解决方案而闻名，该解决方案支持使用任何设备（Windows、MAC、iOS、Android、Chromebook 和 Linux）进行访问。在 Okinawa Prefecture 的支持下，Okinawa Crosshead 拥有呼叫中心和售后服务。
“我们很高兴与 Okniawa Crosshead 和 HP Japan 合作重新定义托管桌面 cloud。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“企业将从敏捷性、增强安全性、降低成本和提高生产力中受益 - 随时随地通过任何设备进行远程访问。”
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力，支持和协作体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。 Splashtop Classroom和Mirroring360等协作产品可实现跨设备一对多的有效屏幕共享。超过1800万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
和www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
关于 Okinawa Crosshead
Okinawa Crosshead 成立于 2006 年，致力于为冲绳和大陆互联网络的 IT 行业和人力资源发展做出贡献。服务包括网络、呼叫中心支持、托管服务提供商、SAAS 和云服务。
关于 HP 日本
惠普为技术创造了新的可能性，以对个人、企业、政府和社会产生有意义的影响。凭借涵盖打印、个人系统、软件、服务和 IT 基础架构的最广泛的技术产品组合，惠普（HP）为全球每个地区的客户提供最复杂的解决方案。有关 HP（NYSE：HPQ）的详细信息，请访问 https://hp.com
媒体联系
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com