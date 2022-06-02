Splashtop与LANDESK合作，为移动设备和Chromebook提供高性能的远程访问和远程支持

LANDESK One Partnership 扩展 IT 价值以启用移动员工

加州圣何塞- 2015年9月3日 - 今天，Splashtop宣布为LANDESK管理套件客户提供其获奖的高性能Splashtop远程桌面解决方案，作为LANDESK One合作伙伴计划的一部分 。 Splashtop远程桌面解决方案补充了LANDESK管理套件以用户为中心的IT方法，在远程访问和控制方面提供了最佳的移动用户体验。

LANDESK 客户可以轻松地向员工提供此安全、高性能的远程访问解决方案，使他们的移动员工可以随时随地从 iPad、iPhone、Android 设备、Chromebook 和计算机访问关键业务应用程序和数据。

LANDESK 客户可以享受与任何移动设备之间的增强远程支持功能。

如今，Splashtop 的高性能远程桌面解决方案服务 800 多万名使用不同设备和操作系统（包括 iOS、Android、Linux、Windows、MAC 和 Chromebook）的用户。根据需求，LANDESK 客户可以在基于云的 Splashtop Business 或基于本地的 Splashtop Enterprise 解决方案之间进行选择。为了向 Splashtop Business 客户提供高水平的安全性、可靠性和性能，Splashtop 运营着可扩展的全球中继基础架构。对于需要 Active Directory 集成、多因素身份验证、MDM/EMM 集成和/或 VDI 支持的客户，Splashtop Enterprise 本地解决方案实现了更高灵活性。

“我们很高兴与 LANDESK 合作，迎接新的移动时代，在这个新时代，员工始终随身携带他们的移动设备，需要访问公司应用程序和数据；同时，需要支持这些移动设备。”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说。“Splashtop高性能，安全，可靠的解决方案使 IT 人员能够提供更好的客户服务并提高业务生产力。”

“当今员工希望能够使用任何设备在任何位置工作。”LANDESK 战略副总裁 Steve Workman 表示，“Splashtop 和 LANDESK 共同赋能 IT 人员，对使用设备设备进行工作的远程员工提供支持，同时赋能员工，方便他们从任何位置、任何设备远程访问工作计算机。”

可免费试用 Splashtop Business（云）和 Splashtop Enterprise（本地）：

Splashtop Business:https://www.splashtop.com/business

Splashtop Business for Remote Support：https://www.splashtop.com/remote-support

Splashtop企业：https://www.splashtop.com/enterprise