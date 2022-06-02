Splashtop与LANDESK合作，为移动设备和Chromebook提供高性能的远程访问和远程支持
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LANDESK One Partnership 扩展 IT 价值以启用移动员工
加州圣何塞- 2015年9月3日 - 今天，Splashtop宣布为LANDESK管理套件客户提供其获奖的高性能Splashtop远程桌面解决方案，作为LANDESK One合作伙伴计划的一部分 。 Splashtop远程桌面解决方案补充了LANDESK管理套件以用户为中心的IT方法，在远程访问和控制方面提供了最佳的移动用户体验。
LANDESK 客户可以轻松地向员工提供此安全、高性能的远程访问解决方案，使他们的移动员工可以随时随地从 iPad、iPhone、Android 设备、Chromebook 和计算机访问关键业务应用程序和数据。
LANDESK 客户可以享受与任何移动设备之间的增强远程支持功能。
如今，Splashtop 的高性能远程桌面解决方案服务 800 多万名使用不同设备和操作系统（包括 iOS、Android、Linux、Windows、MAC 和 Chromebook）的用户。根据需求，LANDESK 客户可以在基于云的 Splashtop Business 或基于本地的 Splashtop Enterprise 解决方案之间进行选择。为了向 Splashtop Business 客户提供高水平的安全性、可靠性和性能，Splashtop 运营着可扩展的全球中继基础架构。对于需要 Active Directory 集成、多因素身份验证、MDM/EMM 集成和/或 VDI 支持的客户，Splashtop Enterprise 本地解决方案实现了更高灵活性。
“我们很高兴与 LANDESK 合作，迎接新的移动时代，在这个新时代，员工始终随身携带他们的移动设备，需要访问��公司应用程序和数据；同时，需要支持这些移动设备。”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说。“Splashtop高性能，安全，可靠的解决方案使 IT 人员能够提供更好的客户服务并提高业务生产力。”
“当今员工希望能够使用任何设备在任何位置工作。”LANDESK 战略副总裁 Steve Workman 表示，“Splashtop 和 LANDESK 共同赋能 IT 人员，对使用设备设备进行工作的远程员工提供支持，同时赋能员工，方便他们从任何位置、任何设备远程访问工作计算机。”
可免费试用 Splashtop Business（云）和 Splashtop Enterprise（本地）：
Splashtop Business:https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support：https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop企业：https://www.splashtop.com/enterprise
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。欲了解更多信息，请访问网站 www.splashtop.com 和 www.mirroring360.com。
关于LANDESK软件
LANDESK是以用户为中心的IT的全球权威，使用户能够发挥其最大的生产力，同时帮助IT部门迎接变化的速度。 通过对IT系统管理、终端安全管理、服务管理、IT资产管理和移动设备管理的整合和自��动化，LANDESK使IT部门能够在快速发展的用户需求与保护关键资产和数据的需求之间取得平衡。 兰德斯克的办事处遍布全球，总部设在犹他州的盐湖城。 欲了解更多信息，请访问www.landesk.com 。
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