Splashtop 与 JumpCloud 合作，为远程访问解决方案提供单点登录
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组织可以利用JumpCloud的Directory-as-a-Service®通过集中身份验证安全地大规模部署Splashtop的remote access软件
2020年5月11日，加州圣何塞--远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.与世界上第一个目录即服务的JumpCloud合作，为Splashtop的远程访问解决方案单点登录（SSO）。 通过SSO进行的认证增强了用户的易用性，同时使企业能够确保密码符合合规和安全要求。
Splashtop首席执行官Mark Lee说：“通过与JumpCloud及其“目录即服务”合作，我们可以利用其cloud目录通过SSO为我们的remote access平台提供身份验证。” “许多企业都希望将居家办公的能力大规模部署到员工身上。 Splashtop的安全的远程计算机访问解决方案与JumpCloud业界领先的SSO服务相结合，为组织提供了很好的的工具，以方便他们安全有效地实现远程工作。”
“正如无数组织在这次 COVID-19 大流行中的经历，IT 团队和员工面临的压力正迅速转向在家中安全高效地工作，这给我们带来了巨大的挑战。”JumpCloud 首席技术官 Greg Keller 说，“我们与 Splashtop 合作，将两个先进的解决方案组合在一起，旨在支持和管理真正的“随时随地工作”模型。从 Splashtop 众所周知的远程协助功能到 JumpCloud 的设备级身份和安全控制，该合作伙伴关系提供了一个基于 cloud 的先进管理套件，可为现代 IT 团队提供支持远程工作所需��的能力。”
可用性
组织可以通过购买以下Splashtop解决方案之一，用他们的JumpCloud凭证启用对Splashtop的访问。
Splashtop Business Access Pro批量许可 –使员工能够从任何设备远程访问其Windows，Mac和Linux计算机，以便居家办公。
plashtop On-Demand Support (SOS)企业版 –使IT部门和服务台能够远程访问和支持其用户的计算机，平板电脑和移动设备。
关于JumpCloud
JumpCloud® Directory-as-a-Service®是对Active Directory®和LDAP的重新构想。 JumpCloud安全地管理和连接用户的系统、应用程序、文件和网络。 欲了解更多信息，请访问https://jumpcloud.com/ 。
关于Splashtop
Splashtop为专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway, 和其他远程访问软件 。 全球有3000多万用户、20万家企业和政府机构享受Splashtop产品。