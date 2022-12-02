Splashtop与日本第一大软件分销商SOURCENEXT合作，为日本用户带来Splashtop远程桌面
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SOURCENEXT 将 Splashtop 推广给超过 1000 万注册用户，在日本零售网络中巩固了 Splashtop 的地位
加州圣何塞--2013年9月25日-- Splashtop Inc 。跨设备计算和协作领域的全球领先者宣布与日本第一大软件出版商SOURCENEXT合作，向日本消费者推出一年和三年的Splashtop高级服务套餐。
“精通技术的日本消费者和专业人士帮助 Splashtop 实现了快速发展。Splashtop Remote Desktop 首先在日本成为排名第一的 iPad 付费应用，然后在美国、中国、英国、澳大利亚和其他 30 多个国家中达到这一水平，”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说。“我们很高兴与 SOURCENEXT 合作，通过 SOURCENEXT 庞大的分销网络为日本用户提供增值服务。”
Splashtop 通过 3G 和 4G 网络提供的高性能、交互式远程桌面解决方案最为知名，该解决方案利用了包括日本在内的超过 8 个数据中心的全球中继基础设施。使用 Splashtop，用户可以从任何地方远程访问其计算机。通过从任何移动设备访问其所有应用程序、文件和数据，他们将生产力和便利性提高到新的水平。
“我们很高兴将 Splashtop 带入 SOURCENEXT 的零售商、客户和行业专业人士网络，”SOURCENEXT 首席执行官及创始人 Noriyuki Matsuda 说。“我们致力于提供有益于日本客户的卓越技术创新。”
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑�、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
关于 SOURCENEXT
SOURCENEXT 成立于 1996 年，是日本领先的软件发行商，从事软件规划、开发和营销，并且连续九年销售量排名第一。该公司以“软件令人兴奋”为口号，向用户提供各种各样的软件，从 “ZERO” 系列安全套件（无需支付续订年费即可提供最优质的防病毒软件）到广受欢迎的明信片创作软件 “FUDEOH”。
其软件产品系列共有 300 多个标题，该公司还将重点放在智能手机应用和基于云的服务的开发上，并继续在各个领域引领新产品和服务的发展。
SOURCENEXT 于 2006 年在东京证券交易所主板上市，从 2008 年开始在东京证券交易所第一部上市。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
媒体联系
Kim Gengler
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