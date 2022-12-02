Splashtop与NEC Biglobe合作推出“ SotoBiz”小型企业移动解决方案

从任何设备上安全、高性能地远程访问企业计算机上的任何应用程序和数据

加州圣何塞--2013年12月12日-- 领先的远程桌面软件公司Splashtop Inc及其日本子公司Splashtop KK宣布与NEC Biglobe合作，由NEC BIGLOBE公司提供Splashtop驱动的移动远程访问解决方案，名为 "Soto Biz"。 "Soto Biz "今天在BIGLOBE上市。

NEC Biglobe为中小企业代理销售Splashtop Business



"Splashtop Business "是一个基于SAAS的解决方案，为中小企业和企业进行优化。 Splashtop远程桌面解决方案已被超过1500万用户所喜爱。 由于Splashtop是一种远程渲染技术，只有远程桌面屏幕被重定向，数据不会被下载到任何远程设备。 此外，所有的流量都是加密的，并对会话进行记录，以保证业务合规性。 除了Splashtop Business，BIGLOBE " Soto Biz "是一个结合了反病毒和MDM服务的解决方案，用于安全的移动计算和BYOD。虽然企业对移动设备的使用继续扩大，但对移动安全的需求也在加速。 根据IDC日本公司2013年1月的调查，超过40%的日本公司在移动设备上面临安全和合规问题。BIGLOBE与Splashtop合作，因为Splashtop在日本和海外一直提供最高的用户评价。

关于 Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1400万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决 WAN 上的移动 VPN 兼容性问题和 RDP 的更快、更轻松、更经济高效的方法。Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖以及 2013 年《红鲱鱼》北美地区 100 强决赛入围者。它是唯一连续两年（2012 年和 2013 年）荣获 NVIDIA“值得关注”新兴公司奖的公司。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾地区设有国际办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com

所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

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Caitlin Regan

Caitlin.regan@horngroup.com