Splashtop与NEC Biglobe合作推出“ SotoBiz”小型企业移动解决方案
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
从任何设备上安全、高性能地远程访问企业计算机上的任何应用程序和数据
加州圣何塞--2013年12月12日-- 领先的远程桌面软件公司Splashtop Inc及其日本子公司Splashtop KK宣布与NEC Biglobe合作，由NEC BIGLOBE公司提供Splashtop驱动的移动远程访问解决方案，名为 "Soto Biz"。 "Soto Biz "今天在BIGLOBE上市。
NEC Biglobe为中小企业代理销售Splashtop Business
"Biglobe与Splashtop 合作，因为Splashtop 一直以来都能提供最高的用户评价"
"Splashtop Business "是一个基于SAAS的解决方案，为中小企业和企业进行优化。 Splashtop远程桌面解决方案已被超过1500万用户所喜爱。 由于Splashtop是一种远程渲染技术，只有远程桌面屏幕被重定向，数据不会被下载到任何远程设备。 此外，所有的流量都是加密的，并对会话进行记录，以保证业务合规性。 除了Splashtop Business，BIGLOBE " Soto Biz "是一个结合了反病毒和MDM服务的解决方案，用于安全的移动计算和BYOD。虽然企业对移动设备的使用继续扩大，但对移动安全的需求也在加速。 根据IDC日本公司2013年1月的调查，超过40%的日本公司在移动设备上面临安全和合规问题。BIGLOBE与Splashtop合作，因为Splashtop在日本和海外一直提供最高的用户评价。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移��动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1400万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
所有品牌名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。
媒体联系
Caitlin Regan
Caitlin.regan@horngroup.com