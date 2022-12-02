Splashtop与MStar合作，实现跨家用和个人设备双向交付多媒体内容
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Splashtop 与 MStar 团队合作，在计算机、手机、平板电脑、电视和云之间实现内容、游戏和应用程序的双向共享
2012年2月1日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc...，跨设备计算的全球领导者，今天宣布与晨星半导体公司（"晨星"）合作，将Splashtop的技术捆绑在晨星智能电视平台上，使内容、游戏和应用能够在家庭内或通过互联网与任何计算机、手机、平板电脑和云服务双向传输。 Splashtop产品 ，已在超过1.2亿台设备上发货，包括移动电话、平板电脑和个人电脑。 Splashtop现在增加了第四个屏幕--电视--以实现其成为全球领先的跨设备计算解决方案的承诺。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："Splashtop很高兴有机会与全球最大的电视和显示器芯片组制造商晨星公司合作，开发智能电视和电视云解决方案。 "与晨星合作，我们将共同为用户提供终极的4屏体验--在家中或通过互联网在所有屏幕上无缝共享媒体、游戏和应用。"
"晨星中国副总裁Irvin Fan说："人们希望在所有的屏幕上分享内容和应用，而大屏幕电视在丰富寓教于乐的体验方面起着关键作用。 "我们很高兴与Splashtop合作，为晨星客户提供一流的跨屏和云服务"。
集成的晨星和Splashtop智能电视和电视云解决方案实现了四屏双向体验，在个人、私有云和公共云上将智能手机、平板电脑和电脑与电视屏幕连接起来。 移动设备可以成为电�视的新遥控器，通过允许使用远程鼠标、QWERTY键盘或操纵杆来控制电视屏幕显示并简化内容搜索和发现，增强输入和输出（I/O）能力。 由于移动设备能够充当远程操纵杆，云游戏体验将得到全面支持，因为Splashtop针对晨星芯片组进行了优化，能够以1080p和每秒30帧的低延迟提供高清晰度视频。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑，电话，计算机和电视）来触及人们的生活。 Splashtop的产品已在惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上出货。 Splashtop远程桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等是Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多个国家/地区最畅销的应用程序，使数百万移动用户感到满意随时随地以高性能，交互式方式访问他们喜欢的应用程序，媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多久负盛名的奖项 - 《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳应用程序/软件”奖和“2012 年 CES 最佳移动应用程序”奖，并且是 2011 年 Apple App Store Rewind 排名第 20 的最受欢迎应用程序。Splashtop 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
关于晨星半导体公司
MStar Semiconductor, Inc.（MStar）是应用专用集成电路（ASIC）领域的世界级领导者，专注于消费电子产品和通信应用。自2002年成立以来，MStar 充分利用其尖端设计能力、持续创新、以客户为中心的优质服务等核心专业知识，在液晶控制器、模拟和数字电视、机顶盒和移动通信应用领域建立了强大的品牌和领导地位。MStar 总部位于台湾，业务遍及全球，覆盖超过15个国际研发、客户支持中心，为各种消费电子应用程序提供全方位、综合性解决方案。MStar 于2010年在台湾证券交易所上市。
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