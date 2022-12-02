Splashtop与领先的IT安全解决方案提供商Soliton合作，为企业和政府交付“ Soliton SecureDesktop”设备

Splashtop领先的远程桌面解决方案现已与Soliton基于NAOSTM*的高安全性设备集成，利用强大的数字证书认证实现BYOD移动性

加州圣何塞 - 2014年12月2日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布与IT安全的领先供应商Soliton合作。 基于Splashtop Enterprise，Soliton SecureDesktop设备提供了企业和政府所要求的基于数字证书的强化安全和合规性。 客户现在可以享受到一流的Splashtop远程桌面解决方案和高度安全、可扩展的设备。

“在当今的 BYOD 世界中，企业需要一种解决方案来实现对企业数据和应用程序的高度安全的远程访问，”Soliton 总裁兼首席执行官 Nobuo Kamata 说。“Splashtop 得到数百万用户认可，可以提供最佳的远程桌面体验，我们的集成解决方案将为 Splashtop 客户和我们的客户提供无与伦比的价值并提升安全性和工作效率。”

“Soliton 以其安全设备而闻名，在日本具有强大的市场领导地位，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“与 Soliton 合作，我们现在拥有面向企业、受监管行业和政府的高度安全的远程访问设备解决方案 Soliton SecureDesktop。”

借助 Soliton SecureDesktop，客户可以通过从任何设备（iOS、Android、Windows 和 MAC）安全地远程访问公司资产来增强移动员工的力量。企业可以支持业务连续性计划 (BCP)，使员工能够继续在家里安全地工作。

关于Splashtop

远程桌面 服务使人们能够通过他们的移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种性能一流的远程桌面和应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和广域网RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "最佳CES "奖，并且是Red Herring 100北美区的入围者。 Splashtop通过MDM / MAM合作伙伴 和其他经销商进行分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com

关于Soliton

http://en.soliton.co.jp/

* NAOS™是经过验证的用于Soliton设备的强大而安全的操作系统。

所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

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媒体联系

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steve.rokov@splashtop.com

销售联系人

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jeff.tonkel@splashtop.com