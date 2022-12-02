Splashtop与领先的IT安全解决方案提供商Soliton合作，为企业和政府交付“ Soliton SecureDesktop”设备
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Splashtop领先的远程桌面解决方案现已与Soliton基于NAOSTM*的高安全性设备集成，利用强大的数字证书认证实现BYOD移动性
加州圣何塞 - 2014年12月2日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布与IT安全的领先供应商Soliton合作。 基于Splashtop Enterprise，Soliton SecureDesktop设备提供了企业和政府所要求的基于数字证书的强化安全和合规性。 客户现在可以享受到一流的Splashtop远程桌面解决方案和高度安全、可扩展的设备。
“在当今的 BYOD 世界中，企业需要一种解决方案来实现对企业数据和应用程序的高度安全的远程访问，”Soliton 总裁兼首席执行官 Nobuo Kamata 说。“Splashtop 得到数百万用户认可，可以提供最佳的远程桌面体验，我们的集成解决方案将为 Splashtop 客户和我们的客户提供无与伦比的价值并提升安全性和工作效率。”
“Soliton 以其安全设备而闻名，在日本具有强大的市场领导地位，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“与 Soliton 合作，我们现在拥有面向企业、受监管行业和政府的高度安全的远程访问设备解决方案 Soliton SecureDesktop。”
借助 Soliton SecureDesktop，客户可以通过从任何设备（iOS、Android、Windows 和 MAC）安全地远程访问公司资产来增强移动员工的力量。企业可以支持业务连续性计划 (BCP)，使员工能够继续在家里安全地工作。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面 服务使人们能够通过他们的移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
关于 Soliton
Soliton Systems K.K.（JP3436300002）是日本领先的 IT 安全提供商。Soliton 通过开发的网络操作系统和协议软件，帮助众多商业和政府组织在大型企业网络中搭建并从中获益。最近，Soliton 专注于开发 IT 安全产品，包括用于移动、BYOD、取证和网络安全产品。欲了解更多信息，请访问网站 https://www.solitonsystems.com/
* NAOS™是经过验证的用于Soliton设备的强大而安全的操作系统。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
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steve.rokov@splashtop.com
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jeff.tonkel@splashtop.com