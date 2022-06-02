Splashtop On-Demand Support成获得ServiceNow的应用程序认证
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
为通过 ServiceNow Service Management 启动的 Windows 和 Mac 计算机启用跨平台远程支持
[加利福尼亚州圣何塞市。 - 2019年4月25日--]Splashtop今天宣布，它已经获得了ServiceNow的应用程序认证，现在可以在ServiceNow商店 。 ServiceNow的认证只授予在商店中可用的应用程序，并标志着Splashtop SOS集成已成功地完成了一系列规定的测试，重点是Now平台的安全性、兼容性、性能和集成互操作性。 该认证还确保了在设计和实施Splashtop SOS与ServiceNow的集成时利用了最佳实践。
Splashtop已与ServiceNow集成，因此技术人员可以直接从ServiceNow内对用户进行远程支持，使用Splashtop On-Demand Support (SOS) 服务。
通过该集成，技术人员只需单击几下，即可启动与用户计算机的远程桌面连接，以直接从 ServiceNow 事件中提供支持！支持会话后，会话信息将自动记录到事件中，以备将来参考。最终用户不需要预先安装任何软件即可进行连接。
Splashtop On-Demand Support 是针对正在寻求具有高性能和稳健安全性的一流 ad hoc 远程支持解决方案的 IT 支持团队、帮助台和 MSP 进行了优化的解决方案。
主要功能
从事件工单轻松创建到用户设备的远程会话
在远程会话期间利用 Splashtop 的全部功能，包括文件传输、远程重启和共享技术人员桌面
自动记录会话信息并从事件中获�取信息
远程会话是完全加密的
“使用 Splashtop On-Demand Support 的帮助台技术人员现在可以直接从 ServiceNow 事件中启动远程会话。”Splashtop 首席技术官 Philip Sheu 说。“这将节省技术人员的时间，使他们能够在不退出 ServiceNow 的情况下做更多事情，并改善审计跟踪。”
可用性
Splashtop SOS Integration for ServiceNow现在可在ServiceNow Store 。 联系sales@splashtop.com 用于Splashtop SOS许可，以便与ServiceNow集成使用。 关于Splashtop SOS的更多信息和免费试用，可登录https://www.splashtop.com/sos 。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。
ServiceNow Store
ServiceNow Store是ISV技术合作伙伴提供的Now认证应用的独家来源，这些应用补充和扩展了ServiceNow，并加快了客户的价值实现时间。
ServiceNow、ServiceNow 标志、Now、Now Platform 和其他 ServiceNow 标记是 ServiceNow, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标和/或注册商标。其他公司名称、产品名称和标志可能是其各自相关公司的商标。