Splashtop与NTT DoCoMo合作，为企业客户提供“ Splashtop Business Lite”安全远程访问解决方案
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Splashtop Business Lite 使企业用户能够从 iPad 远程访问企业桌面、应用程序和数据，从而现代化企业生产力
加利福尼亚州圣何塞 - 2014 年 9 月 2 日 - 全球跨设备计算和协作领导者 Splashtop Inc. 宣布与 NTT DoCoMo 建立合作伙伴关系，为 NTT DoCoMo iPad 企业客户提供 Splashtop Business Lite。Splashtop Business Lite 包含在 NTT DoCoMo 的“Business Plus”计划中。
Splashtop Business Lite 是一款用于智能手机、平板电脑和计算机的远程桌面软件，支持用户远程访问公司计算机，并在不在办公室时照常开展业务。Splashtop 在全球赢得 1800 多万用户。Splashtop独特的技术可在任何无线网络上实现高性能的远程桌面体验，并为企业客户提供增强的安全性和管理功能。
“我们很高兴与 NTT DoCoMo 合作，通过启用简单的NTT DoCoMo 的 'Business Plus' 计费来加速企业用户的采用。”Splashtop 首席执行官及创始人 Mark Lee 说：“运营商发现 Splashtop 可以在提高 ARPU 和粘性的同时为客户带来更高的价值。”
NTT DoCoMo的“Splashtop Business Lite”是基于 SaaS 的跨设备远程访问和连接解决方案。目前，NTT DoCoMo 的“Business Plus”计划包括 14 种不同的企业应用程序，其中 Splashtop 是唯一的远程桌面解决方案。Docomo 为 iPad 企业客户选择了“Splashtop Business Lite”，以便提高业务生产力和安全性。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1800 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已在 1 亿多台设备上搭载 Splashtop。
这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决 WAN 上的移动 VPN 兼容性问题和 RDP 的更快、更轻松、更经济高效的方法。Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖以及 2013 年《红鲱鱼》北美地区 100 强决赛入围者。它是唯一连续两年（2012 年和 2013 年）荣获 NVIDIA“值得关注”新兴公司奖的公司。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾地区设有国际办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com
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