Splashtop 在 2025 年 Gartner Peer Insights™ 客户之声远程桌面软件中被评为强劲表现者
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这一认可反映了 IT 团队在评估远程桌面软件时的真实客户体验和结果。
CUPERTINO, Calif., Sep.09, 2025 – Splashtop 在 2025 年 Gartner Peer Insights™ 客户之声报告中被评为 远程桌面软件 的强劲表现者。在强劲表现者象限中的位置表明 Splashtop 在整体体验评分上达到或超过市场平均水平，但在用户兴趣和采用方面低于市场平均水平。
Splashtop 从企业和政府组织的 46 条合格评论中获得了 4.7 星的总体评分和 97% 的推荐意愿，基于截至 2025 年 6 月 30 日的评论。
“我们相信我们正在投资以使 混合办公安全且易于管理，并与员工喜爱的用户体验相结合，”Splashtop 的首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说道。“你可以在日常工作中看到这一点，无论是艺术家通过响应迅速的远程连接制作详细的 CGI，员工在需要时获得快速支持，还是端点管理在不干扰业务的情况下保持系统正常运行。”
客户一致强调易用性、速度、安全性和响应支持：
“提供了一种安全、简化且快速的企业远程访问解决方案，有效降低 IT 管理成本，同时显著提高用户满意度和远程支持效率。”IT Associate, Banking, Firm Size: $50M – 250M USD。
“计算机分配的可靠性和管理控制台是我在市场上见过最好的。”IT 负责人，旅游与酒店业，公司规模：5000 万 - 2.5 亿美元。
"操作简单，界面简洁易懂，功能也能满足我们的需求。"IT 安全与风险管理经理，IT 服务，企业规模：5 亿 - 10 亿美元
Gartner Peer Insights “客户之声” 是一份将 Gartner Peer Insights 评论综合为技术和服务买家洞察的文件。这种汇总的同行观点以及单个详细评论是对 Gartner 专家研究的补充，并且可以在您的购买过程中发挥关键作用。同行是技术产品或服务的经过验证的评论者，他们不仅对产品进行评分，还提供有价值的反馈以供在做出购买决策之前考虑。随着组织扩大安全的混合办公，Splashtop 专注于提供实用工具，以提高生产力，减少 IT 开销，并加强远程访问、远程支持和端点管理的安全性。
有关 Splashtop 获奖的远程访问、支持和端点管理解决方案的更多信息，请访问 Splashtop.com。
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Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 29 August 2025.
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