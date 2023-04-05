Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop 入围“2023年度教育科技奖”决赛
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Splashtop 的远程访问和支持解决方案荣获《教育科技文摘》颁发的“教育变革性技术和创新奖”
加州库比蒂诺 – 2023年3月29日 – Splashtop 作为简化随时随地办公世界的远程解决方案领导者，很高兴宣布其教育远程解决方案已入选 2023 年 EdTech Awards 决赛。EdTech Digest 颁发的 EdTech Awards 是全球最大的专注于教育科技的奖项计划，旨在表彰通过技术推动教育变革的杰出贡献。Splashtop 入围了网络、信息技术 (IT)、连接或访问解决方案类别的 Cool Tool 奖。
Splashtop 的远程访问和支持解决方案多次获奖，让希望改善学生体验、提高效率和安全性的教育机构具有了许多优势。利用 Splashtop 的多合一平台，教育机构可以提供更公平的资源和技术访问权限，为教职员工制定安全的混合办公政策，为 IT 人员提供管理和支持基础设施所需的各种工具。此外，Splashtop 可以保护敏感数据免受未经授权的访问或网络威胁，帮助机构防患于未然。Splashtop 强大的支持解决方案还具备广泛的设备支持，包括 Windows、Mac、iOS、安卓、Linux 和 Chromebook。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们很荣幸能获得久负盛名的教育科技奖。如今，教育机构要为所有学生提供同等的访问权限和性能，无论其地理位置或设备如何。Splashtop 的远程访问解决方案消除了设备差异和地理阻碍，为学生提供了更好的体验和公平的教育机会。”
教育科技奖成立于2010年，旨在表彰教育技术领域最杰出的创新者、领导者和潮流引领者。今年的决赛入围者和获奖者的筛选领域更广泛，依据多种标准进行评判，包括教学可行性、效力和结果、支持、清晰度、价值和潜力。
要详细了解 Splashtop 多次获奖的远程访问与支持解决方案，请访问 Splashtop.com/Education。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获取专利，可达到8K / 60fps，几乎无延迟。Splashtop 具有各种高级安全功能和合规性，设备支持广泛，客户响应快速。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn