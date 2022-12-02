Splashtop和Lenovo合作伙伴无缝桥接所有ThinkPad平板电脑和PC
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所有ThinkPad平板电脑和个人电脑将捆绑Splashtop，以创建个人云，实现跨屏幕的内容和应用共享
2012年4月18日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布从5月份开始，其获奖的Splashtop Remote Desktop HD 将预装在所有联想ThinkPad平板电脑上，Splashtop Streamer 将预装在所有联想ThinkPad PC上。 通过Splashtop，ThinkPad用户可以轻松创建个人云，从Thinkpad平板电脑和其他移动设备远程访问任何电脑上的文件和内容。
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："联想ThinkPad是个人云计算革命的领导者，使所有Thinkpad设备能够无缝连接并分享内容和应用程序。 "通过Splashtop，ThinkPads可以迅速变成一个数字家庭或办公室的私有云"。
"联想集团生态系统和货币化副总裁Mark Cohen说："联想很高兴在ThinkPad平板电脑上使用Splashtop Remote Desktop HD，以及在个人电脑上使用Splashtop Streamer，使我们的ThinkPad用户感到高兴。 "这是我们朝着实现云服务以及在ThinkPad用户所希望的多设备和多屏幕上共享内容和应用迈出的第一步。"
从5月开始，所有联想ThinkPad平板电脑都将预装Splashtop Remote Desktop HD，以实现对任何电脑的远程访问。 所有联想ThinkPad电脑都将预装Splashtop Streamer。
Splashtop Remote Desktop HD在Lenovo App Shop，Lenovo Enterprise App Shop，Google Play和Amazon Appstore上以特惠价$ 8.99 USD（原价$ 19.99 USD）和Splashtop Remote Desktop零售价$ 4.99 USD（原价$ 9.99 USD）。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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