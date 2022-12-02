Splashtop和Lenovo为Lenovo工作站推出远程3D图形
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
由 Splashtop 支持的联想远程 3D 图形针对 NVIDIA Quadro GPU 进行了优化，可提供前所未有的远程 3D 性能
加州圣何塞（PRWEB）--2014年10月1日-- Splashtop Inc.是不依赖平台的跨设备计算和协作的全球领导者，宣布与联想合作，向Lenovo® ThinkStation® P500、P700和P900提供远程3D图形流解决方案。 联想工作站的客户现在可以从任何远程设备上远程访问他们的所有大数据，包括三维CAD/CAM文件、核磁共振和X光图像、石油和能源行业数据以及动画和视频图形。
所有联想工作站客户均可免费使用 Remote 3D Graphics 流媒体解决方案。需要增强可管理性、安全性和审计跟踪以及跨网络流功能的客户可以升级到 Splashtop Business（云）或Splashtop Enterprise（本地）。Splashtop Business 和 Enterprise 专为政府、金融、医疗保健、制造业以及其他对安全性和法规要求较高的行业而设计。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee说：“Splashtop Remote Desktop 凭借高性能而闻名，通过 wifi 网络支持 60+ fps 的 3D 渲染，实现 30 毫秒以下的延迟。为专业市场的工作站客户带来一流的远程 3D 解决方案，为 3D 设计人员、医生、研究人员、动画师等赋予强大的能力。”
“联想是创新的先驱，在 PC 和移动市场上处于领先地位。客户了解我们对可用性和性能的承诺，”产品和垂直营销总监 Scott Ruppert 说，“与 Splashtop 合作，我们将联想 Remote 3D 图��形引入了我们有史以来设计最出色的工作站，即联想 P 系列 ThinkStation 工作站，延续了我们卓越的可靠性和创新性传统。”
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括联想、惠普、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种性能一流的远程桌面应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和通过广域网进行RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 它是唯一一家连续两年（2012年和2013年）获得英伟达 "值得关注 "新兴公司奖的公司。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com 。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
媒体联系
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com