Splashtop和Lenovo为中国的LenovoThinkStation客户带来远程3D图形功能
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由 Splashtop 支持的 Lenovo Remote Solution 针对 GPU 支持的 Lenovo ThinkStation 进行了优化，可提供前所未有的远程 3D 性能
加州圣何塞--2013年10月29日-- Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布与联想合作，为中国所有联想ThinkStation客户提供远程3D图形功能。 ThinkStation客户现在可以从任何远程设备上远程访问他们的三维CAD/CAM、带有核磁共振和X射线图像的医疗电子病历（EMR/EHR）系统、石油和能源行业的数据可视化解决方案，以及动画工作室做远程三维和视频编辑工具。
Splashtop 是一项屏幕渲染和交付技术，其中只有屏幕像素扩展到了远程设备。这意味着，永远不会有任何数据将 ThinkStation 留在公司防火墙内，从而使 Splashtop 成为适用于政府、金融服务、医疗保健、制造业以及其他对安全性和法规要求较高的行业的高度安全的解决方案。
“Splashtop 是第一个也是唯一一个以每秒 60 帧以上的速度提供远程 3D 游戏的解决方案，并且通过 WIFI 网络的延迟少于 30 毫秒。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“与联想一起，我们为专业市场中的 ThinkStation 客户提供了一流的远程 3D 解决方案，增强设计师、医疗保健提供商、研究人员、动画师等 3D 应用程序用户的能力”
由 Splashtop 支持的联想远程解决方案经过 WAN 优化，可在 3G/4G 网络中无缝运行。借助 Anywhere Access Pack 订阅，远程会话经过加密并通过中国内部的分布式中继基础结构（包括阿里巴巴�的 Alicloud 和盛大的 Grand Cloud）进行智能路由。借助快捷方式和叠加功能（称为“可自定义快捷方式”和“游戏手柄”），使用触摸中心设备的移动专业人员可以有效地控制任何远程 3D 应用程序。
联想全球 ThinkStation 产品和垂直营销总监 Rob Herman 表示：“联想是全球领先的 PC 和移动设备制造商，我们不断创新，为客户提供价值。与 Splashtop 合作，我们为中国的 ThinkStation 客户带来联想远程解决方案，用颠覆性和创新性远程 3D 功能让客户满意。”
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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