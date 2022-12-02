Splashtop，领先的 iOS 和安卓远程桌面应用程序开发人员，为 Windows PC 启动免费的远程桌面应用程序
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop远程桌面提供真正的高清体验，在其已经强大的iOS、Android和webOS支持中增加了Windows PC
2011年7月19日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop® Inc.跨设备计算领域的全球领先者，今天宣布发布其Windows客户端 ，用于Splashtop远程桌面 ，该客户端目前可使数百万移动设备（从平板电脑到智能手机）以完整的音频和高清（HD）视频远程访问PC和Mac。 现在有了Splashtop Windows远程桌面，用户还可以免费享受从私人网络或跨互联网的PC到PC和PC到Mac的远程访问。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："Splashtop正在实现我们将数十亿台设备连接起来的愿景，无论这些设备是运行iOS、Android、webOS还是Windows。 "通过我们新的Windows客户端，我们现在可以将超过10亿台Windows PC，以及数十亿台平板电脑和智能手机与PC和Mac连接起来。"
Splashtop远程桌面消除了在设备间传输、转换或同步文件和多媒体的需要。 重要的工作文件和办公应用程序，如Outlook、PowerPoint、Keynote、Excel和Word，都可以通过这个新应用程序轻松访问。 用于个人娱乐的内容，包括电影、音乐、照片，甚至3D游戏，也可以远程观看。 只需带着你的移动设备、智能手机、平板电脑、笔记本或超极本去任何地方，并且仍然可以完全访问安装了Splashtop Streamer的PC或Mac。
Splashtop正在申请专利的技术使其桌面应用程序能够通过使用远程计算机的图形处理单��元提供高质量的音频和视频。 与其他远程桌面产品不同，Splashtop允许用户。
享受高清电影和视频（高达30帧/秒），从PC或Mac流媒体。
玩低延迟的交互式3D游戏，如《魔兽世界》、《星际争霸》或EA体育。
通过其简单、直观的界面轻松设置
Splashtop远程桌面由两个组件组成。
在客户端设备上运行的Splashtop远程桌面 应用程序，支持iOS、Android、webOS和现在的Windows。
可在任何计算机上运行的 Splashtop Streamer 免费软件，支持 Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6或更高版本
前往此链接 www.splashtop.com/downloads 下载适用于 Windows 的 Splashtop Remote Desktop。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.成立于2006年，目标是使世界各地的人们能够跨设备和云端快速访问内容。 Splashtop的旗舰产品Splashtop远程桌面是苹果应用商店和安卓市场的畅销产品，允许用户从移动设备和PC上享受完整的计算机体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在超过7000万台 PC 和移动设备上使用，这些设备的制造商包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼。Splashtop 荣获了许多奖项，比如著名的《PC World》杂志颁发的“最具创意产品奖”、美国《Popular Science》杂志颁发的“最佳创新奖”、《LAPTOP Magazine》杂志颁发的“2011年国际消费电子展最佳产品奖”等。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北均设有办事处。如需了解更多信息，请访问 www.splashtop.com。
媒体联系：
Splashtop公关团队
有用的链接。
Splashtop主页：www.splashtop.com
Splashtop Remote Desktop for Windows: www.splashtop.com/downloads
Splashtop PC和Mac流媒体：www.splashtop.com/streamer