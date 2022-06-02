Splashtop推出Wired XDisplay，它是高性能屏幕共享解决方案，用于将计算机屏幕扩展和镜像到移动设备
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
加州圣何塞--2015年9月2日--Splashtop公司，物联网跨设备连接领域的全球领导者，宣布其屏幕镜像和扩展产品线的最新成员--Splashtop Wired XDisplay 。 作为对现有获奖的Splashtop 扩展无线显示器的补充，该显示器在本地WIFI设置中运行，新的 Splashtop Wired XDisplay 通过在电脑和Apple iOS设备之间使用USB闪电电缆，为用户提供更强的性能和可靠性。 该解决方案不久将扩展到支持Android 平板电脑和手机，通过使用标准USB电缆。
Splashtop Wired XDisplay 将 iPhone 或 iPad 变成计算机的额外显示器，从而提高了生产率。主要功能包括：
* 高性能（1080P 或视网膜显示屏，帧率60fps）
* 支持 Windows 7 默认的 Aero 桌面主题，具有半透明窗口
* iPhone 旋转时自动锁定方向（在横向和纵向模式下均可使用）
* 能够选择扩展显示器相对于计算机的位置
* 安全的有线连接
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们的目标是为用户提供一种超快速、易于使用的屏幕镜像，并将解决方案扩展到用户可能拥有的任何设备上，无论它们是无线连接还是有线连接。” “如今，数百万用户正在使用 Splashtop 的产品在其设备之间进行远程支持、远程访问、协作和屏幕共享；未来几年，企业和家庭中联网设备或物联网的数量将呈指数级增长。”
Splashtop Wired XDisplay 可在 Apple AppStore 上用于镜像并将计算机屏幕扩展到 iOS 设备：
iPod、iPhone 和 iPad 的免费试用：https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
购买完整版 iPad：https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
购买完整版 iPhone：https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
了解有关 Splashtop Wired XDisplay 的更多信息，请访问网站：https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
关于 Splashtop
Splashtop 为物联网（IoT）提供卓越的跨设备连接，实现远程支持、屏幕共享协作和云计算。2000万用户已经在应用商店下载了 Splashtop 产品，惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔等制造商合作伙伴已在1亿多台设备上搭载了 Splashtop 软件。Splashtop 开发了几款用于教育和一对一数字化学习计划的产品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的知名“最具创新力产品”奖，《大众科学》颁发的 “最佳创意”奖，《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，英伟达公司在2012年和2013年颁发的“备受瞩目”奖，并成功入围2013和2014年的“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，设有多个国际办事处。欲了解更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn 和 www.mirroring360.com。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
媒体联系人
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com