Splashtop推出Wired XDisplay，它是高性能屏幕共享解决方案，用于将计算机屏幕扩展和镜像到移动设备
加州圣何塞--2015年9月2日--Splashtop公司，物联网跨设备连接领域的全球领导者，宣布其屏幕镜像和扩展产品线的最新成员--Splashtop Wired XDisplay 。 作为对现有获奖的Splashtop 扩展无线显示器的补充，该显示器在本地WIFI设置中运行，新的 Splashtop Wired XDisplay 通过在电脑和Apple iOS设备之间使用USB闪电电缆，为用户提供更强的性能和可靠性。 该解决方案不久将扩展到支持Android 平板电脑和手机，通过使用标准USB电缆。
Splashtop Wired XDisplay 将 iPhone 或 iPad 变成计算机的额外显示器，从而提高了生产率。主要功能包括：
* 高性能（1080P 或视网膜显示屏，帧率60fps）
* 支持 Windows 7 默认的 Aero 桌面主题，具有半透明窗口
* iPhone 旋转时自动锁定方向（在横向和纵向模式下均可使用）
* 能够选择扩展显示器相对于计算机的位置
* 安全的有线连接
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们的目标是为用户提供一种超快速、易于使用的屏幕镜像，并将解决方案扩展到用户可能拥有的任何设备上，无论它们是无线连接还是有线连接。” “如今，数百万用户正在使用 Splashtop 的产品在其设备之间进行远程支持、远程访问、协作和屏幕共享；未来几年，企业和家庭中联网设备或物联网的数量将呈指数级增长。”
Splashtop Wired XDisplay 可在 Apple AppStore 上用于镜像并将计算机屏幕扩展到 iOS 设备：
iPod、iPhone 和 iPad 的免费试用：https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
购买完整版 iPad：https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
购买完整版 iPhone：https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
如需了解更多 Splashtop Wired Display 的信息，请访问 https://www.splashtop.com/wiredxdisplay
关于Splashtop
education.splatashtop.com）。 Splashtop 荣获《PC世界》颁发的著名的 "最具创新力产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，英伟达公司在2012年和2013年颁发的 "值得关注 "奖，并在2013年和2014年入围Red Herring 100北美地区。 该公司的总部设在加利福尼亚州的圣何塞，并设有多个国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com 和www.mirroring360.com 。
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robert.ha@splashtop.com