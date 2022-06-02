Splashtop推出Wired XDisplay，它是高性能屏幕共享解决方案，用于将计算机屏幕扩展和镜像到移动设备

加州圣何塞--2015年9月2日--Splashtop公司，物联网跨设备连接领域的全球领导者，宣布其屏幕镜像和扩展产品线的最新成员--Splashtop Wired XDisplay 。 作为对现有获奖的Splashtop 扩展无线显示器的补充，该显示器在本地WIFI设置中运行，新的 Splashtop Wired XDisplay 通过在电脑和Apple iOS设备之间使用USB闪电电缆，为用户提供更强的性能和可靠性。 该解决方案不久将扩展到支持Android 平板电脑和手机，通过使用标准USB电缆。

Splashtop Wired XDisplay 将 iPhone 或 iPad 变成计算机的额外显示器，从而提高了生产率。主要功能包括：

* 高性能（1080P 或视网膜显示屏，帧率60fps）

* 支持 Windows 7 默认的 Aero 桌面主题，具有半透明窗口

* iPhone 旋转时自动锁定方向（在横向和纵向模式下均可使用）

* 能够选择扩展显示器相对于计算机的位置

* 安全的有线连接

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们的目标是为用户提供一种超快速、易于使用的屏幕镜像，并将解决方案扩展到用户可能拥有的任何设备上，无论它们是无线连接还是有线连接。” “如今，数百万用户正在使用 Splashtop 的产品在其设备之间进行远程支持、远程访问、协作和屏幕共享；未来几年，企业和家庭中联网设备或物联网的数量将呈指数级增长。”

Splashtop Wired XDisplay 可在 Apple AppStore 上用于镜像并将计算机屏幕扩展到 iOS 设备：

iPod、iPhone 和 iPad 的免费试用：https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032

购买完整版 iPad：https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353

购买完整版 iPhone：https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922

如需了解更多 Splashtop Wired Display 的信息，请访问 https://www.splashtop.com/wiredxdisplay