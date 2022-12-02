Splashtop推出适用于Android平板电脑的Win8 Metro测试平台
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Splashtop的Win8 Metro测试平台将安卓平板电脑变成具有原生Metro UI触摸手势的Windows 8设备，供应用开发者和技术爱好者使用。
2012年6月6日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出 "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop，"Android版，这是一款远程桌面应用，允许软件开发人员和技术爱好者在平板电脑上模拟Windows 8环境。
Splashtop的适用于iPad的Win 8 Metro Testbed已受到开发人员和用户的欢迎。在Apple App Store中，Win8 Metro Testbed在4个国家/地区总体上排名第一，在美国，日本和中国等72个国家/地区的iPad应用排行榜排名第一，在全球iPad收费应用排行榜中排名第33。
现在，应大众要求，Splashtop正在为运行Android 3.1及以上系统的Android平板电脑提供开发者解决方案，目标屏幕密度为600dpi（1280×800），屏幕尺寸为7或10英寸。 使用Splashtop新的Win8 Metro测试平台解决方案，开发者可以在安卓平板电脑上测试原生Metro UI触摸手势，在他们的Windows PC上编码和编译新的应用程序。
"为了回应Splashtop粉丝和开发者社区的高要求，我们为安卓平板电脑用户提供了一个Windows 8开发平台，"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee指出。 "有了Windows 8 Metro，iPad和Android开发者现在可以把他们的平板电脑变成一个开发测试平台，在Windows 8环境中评估他们的应用程序的触摸手势和功能。"
借助 Splashtop 的Android Win8 Metro Testbed，Windows 8 应用程序开发人员可以使用现有的安卓平板电脑来测试其应用程序，并使其与最新版本的 Windows 8 Preview 保持最新，而不必购买昂贵的 Windows 平板电脑。
Win8 Metro Testbed 支持本地 Windows 8 Metro 触摸手势，包括以下功能：
从右边轻扫，查看魅力菜单
从左边轻扫，切换应用程序
在Internet Explorer中向左/右滑动以在页面之间移动
向下滑动以调出其他菜单
在一个项目上向下滑动以选择它
从顶部往下拉，关闭一个应用程序
从左边慢慢扫过，可以并排运行两个应用程序（"抢答"）。
从左到右轻扫，显示正在运行的应用程序
利用Semantic Zoom（语义缩放）功能，以捏合方式浏览文件、文件夹、应用程序和数据
更多...
如何在安卓平板电脑上使用 Win8 Metro Testbed：https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw，如何在 iPad 上使用 Win8 Metro Testbed：https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程�序。超过700万人从应用商店下载了Splashtop产品，来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备已经随Splashtop一起交付。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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