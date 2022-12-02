Splashtop推出了适用于Android的白板-唯一适用于Android平板电脑的交互式白板应用程序
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它拥有超过20,000个iPad教室，可使用Splashtop Whiteboard，现在可用于Android平板电脑-允许教师使用最新的移动技术与学生互动
2012年3月13日--加利福尼亚州棕榈泉市CUE-- Splashtop Inc， 跨设备计算领域的全球领导者，将于3月15日至17日在加利福尼亚州棕榈泉市举行的计算机使用教育者会议上首次展示Splashtop Whiteboard for Android,CUE 2012 。
Splashtop Whiteboard使教师和学生可以轻松地将其平板电脑变成交互式白板。它建立在公司屡获殊荣的Splashtop Remote Desktop之上，该应用程序使用户能够创建自己的个人云来直接从PC或Mac访问文件，应用程序以及查看和收听内容，而无需跨设备同步或复制文件或应用程序。
有了Splashtop白板，教师和学生可以通过Wi-Fi从安卓设备或iPad连接到电脑，享受完全同步的视频和音频的Flash媒体，控制他们最喜欢的教育应用程序，并通过全功能工具栏对课程内容进行注释。 教师可以在学生的课桌上或从教室的四个角落与学生互动。
"我们听取了客户的意见，并且我们提供了服务。 Splashtop的首席执行官Mark Lee说："自从Whiteboard推出以来，教师们一直在为Whiteboard for Android叫好。 "现在，教师和学生可以享受到最好的交互式白板应用解决方案，并将其串联到他们最喜�欢的安卓平板电脑上，而成本却只有传统交互式白板产品的一小部分"。
"太多时候，学校忽视了教师和学生能够在键盘的能力之外进行书写和注释是多么重要。 联想教育解决方案经理Sam Morris说："联想致力于在课堂上使用数字笔来支持学习成果。 "我们非常高兴Splashtop提供了一个交互式白板，使学生和教师能够利用我们的安卓ThinkPad平板电脑及其数字手写笔来发挥书写和注释的力量"。
CUE与会者可以在Splashtop展位＃342上观看Android和iPad白板演示。作为奖励，如果客户在展会期间购买Splashtop Whiteboard，他们将获得免费的手写笔。
使用Splashtop Whiteboard，教师可以：
控制-在Mac或PC应用程序，如苹果Keynote®或MicrosoftPowerPoint®中，一切从自己的平板电脑的完全控制。无需被束缚在班级里。有空在教室走动。将平板电脑交给学生，让他们的想象力完成剩下的一切！
Annotate Anything - 使用手势在现有内容或空白、划线或图表背景上使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具进行绘制和突出显示。 对屏幕进行快照，并将其保存在图库中供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事。
吸引观众 - 富媒体内容在平板电脑上以高清晰度播放。 播放Adobe Flash内容、iTunes音乐、DVD、CD等，因为它们本来就应该被欣赏。 使用屏幕阴影工具，缓慢地显示文字或图像，以保持观众的注意力。 或者使用聚光灯工具，使人们的注意力只集中在屏幕的一个部分。
Splashtop白板可以从Google Play下载，价格为9.99美元，是原价19.99美元的50%折扣（需要Android v3.1或v4.0）。 iPad版Splashtop白板在苹果应用商店的售价为19.99美元，也可在苹果VPP下购买。 访问www.splashtop.com/whiteboard ，了解更多关于Splashtop白板的信息。
请看一位老师在课堂上用安卓平板电脑使用Splashtop白板，网址： https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY
关于Splashtop远程桌面
Splashtop远程桌面 无需在设备间传输、转换或同步文件和多媒体。 重要的工作文件和办公应用程序，如Outlook、PowerPoint、Excel和Word，都可以轻松访问。 个人娱乐的内容，包括电影、音乐、照片甚至3D游戏，也可以远程欣赏。 Splashtop远程桌面用户可以通过互联网或局域网连接设备。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑，电话，计算机和电视）来触及人们的生活。 Splashtop的产品已在惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上出货。 Splashtop远程桌面和白板是Apple App Store，Google Play，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多个国家/地区中最畅销的应用程序，它为数百万移动用户提供了高性能，交互式访问他们所喜爱的功能的方式，从而使他们高兴应用程序，媒体内容和文件随时随地。
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Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多久负盛名的奖项 - 《电脑世界》“��最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳应用程序/软件”奖和“2012 年 CES 最佳移动应用程序”奖，并且是 2011 年 Apple App Store Rewind 排名第 20 的最受欢迎应用程序。Splashtop 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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