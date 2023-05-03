Splashtop 推出首款专为创意个人和工作室设计的高性能远程体验

Splashtop Business Access Performance 的推出为需要一流性能功能的企业和个人带来了优质的远程体验加利福尼亚州库比蒂诺——2023年5月3日——Splashtop是简化任何地方工作世界的远程解决方案的领导者，今天宣布推出SplashtopBusiness A ccess Performance，这是一款针对独立艺术家、游戏玩家、建筑设计和创意公司进行了优化的全新远程访问解决方案。 & Business Access Performance 使创意专业人员能够在远程环境中实现新的生产力水平，而这通常只有在昂贵的企业解决方案中才能看到。 现在，具有独特要求的性能需求的用户可以获得经济实惠的专业级解决方案，这些解决方案配备了即使在旅途中也能满足其速度和质量要求所必需的功能。

Business Access 性能 赋予创意专业人士灵活性和竞争优势，使他们无论身在何处，通过任何设备（包括移动设备和平板电脑）都能以最佳方式完成工作。 在需要企业级性能的小型创意公司工作的专业人员（例如游戏开发人员和架构师）可以连接到资源密集型应用程序和软件，例如AutoCAD、Modo建模软件以及DaVinci Resolve和Premiere等非线性编辑工具。 Adobe Splashtop 还针对各种硬件进行了优化，包括来自 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新显卡和图形处理单元 (GPU)。

个人用户和自由职业者现在有了经济实惠的远程访问解决方案，该解决方案具有强大的性能。 游戏玩家可以从任何地方进行虚拟直播和玩游戏，声音和色彩完美无瑕，带来身临其境、几乎无延迟的体验。 摄影师、摄像师、设计师和其他创意专业人士经常异地旅行，但无论行业或地点如何，仍然需要更高的速度和性能功能。 借助 Business Access Performance，用户可以上传现场的原始内容和素材，然后在主工作站上远程访问编辑软件，以完全灵活地完成后期制作工作。

“Splashtop 以我们致力于不断提高行业的可用性和性能标准而闻名。 我们与NVIDIA、AMD和英特尔等芯片制造商、WACOM等硬件制造商、Adobe、Autodesk和Solidworks等工具供应商以及AWS、OCI、GCP和Azure等网络基础设施提供商精心合作，以优化用户体验并尽可能减少每一毫秒的延迟。” Splashtop“随着Performance的 Business Access 推出以及所有高级性能优势的升级 Splashtop Enterprise ，我们使艺术家和设计师能够在任何地方工作，使工作室能够吸引来自世界各地的人才。”

创意功能和优势包括：

可靠的 4K 速度 — 以 4K 高清画质和高达 60 帧每秒 (fps) 的帧速率实时执行工作。

4:4:4 颜色 — 体验最准确的颜色、对比度和图像细节。

高保真音频 — 调整至超高音频比特率，以进行详细的声音编辑、AV 同步和后期制作。

远程触控笔 — 在远程会话期间，享受触控笔设备和笔的压力、方向、倾斜度和尺寸的增强。

USB 设备重定向 — 使用专门的工具远程精确地进行远程工作，包括可更高效地使用 3D 建模软件的 3D 鼠标，以及用于提升游戏开发水平的自定义游戏手柄和控制器。

麦克风直通 — 以虚拟方式将本地麦克风输入连接到远程计算机，并无缝访问所需的应用程序，例如录音软件、会议软件和听写软件。

Wacom 优化就绪（Project Mercury）— 使用 Wacom 交互式设备和 Splashtop 紧密集成的解决方案，在经过全面优化的远程环境中以极高的精度创作完美无瑕的艺术品。

所有性能功能均 Splashtop Enterprise 适用于 媒体和娱乐 (M&E)、 建筑、工程和施工 (AEC)、广播、游戏开发和其他需要 增强安全 性的行业，例如单点登录 (SSO)、精细控制、SIEM 集成、企业 API 和其他功能。

Splashtop 为媒体专业人士提供远程访问解决方案中可用的最佳价值和性能功能，并在该活动成立 100 周年之际被评为 2023 年 NAB Show 远程制作类别年度最佳产品奖 的获得者。 Business Access 性能立即可用。 欲了解更多信息，请访问 Splashtop.com/products/BusinessAcces

关于 Splashtop

Splashtop 是简化任何地方工作世界的解决方案的领导者。 其混合办公解决方案和 IT/MSP 远程支持可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的专利高性能技术能够以超低的延迟实现 4K 高清画质、多显示器支持和 60fps。 Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。 全球有超过3000万用户、25万家企业（包括85％的财富500强企业）使用 Splashtop 产品。 Splashtop.com