Splashtop 推出首款专为创意个人和工作室设计的高性能远程体验

Splashtop 推出首款专门面向创作者和创意工作室的高性能远程体验
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Splashtop Business Access Performance 的推出为需要高性能功能的企业和个人用户带来了卓越的远程体验
2023年5月3日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简化随处办公的远程解决方案领域处于领先地位，该公司今天宣布推出 Splashtop Business Access Performance，这是一款全新的远程访问解决方案，针对独立艺术家、游戏玩家、建筑与设计以及创意公司进行了优化。通过 Business Access Performance，创意工作人员的工作效率在远程环境中将实现新的增长，这一点通常只有价格较高的企业解决方案才具备。目前，对性能有独特要求的用户可以享受到经济实惠的专业级解决方案，配备了必要的功能，以满足其对速度和质量的要求，即使在旅途中。
Business Access Performance 赋予创作者更多灵活性和竞争优势，使其能够随时随地使用任意设备（包括移动设备和平板电脑）更好地完成工作。小型创意公司的员工（例如游戏开发人员和架构师）需要使用企业级性能时，可以连接资源密集型应用和软件，例如 AutoCAD、Modo 建模软件以及 DaVinci Resolve、Adobe Premiere 等非线性编辑工具。Splashtop 还针对各种硬件进行了优化，包括 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新显卡和图形处理器（GPU）。
个人用户和自由职业者现在��可以使用经济实惠的远程访问解决方案，具有强大的性能。通过无损音质和色彩，游戏玩家可以随时随地使用虚拟传输玩游戏，感受身临其境、几乎无延迟的游戏体验。摄影师、摄像师、设计师以及其他创作者要经常出差，但无论所属行业或所在地点，他们始终需要更高的速度和性能功能。通过 Business Access Performance，用户可以上传现场的原始内容和素材，然后在主工作站上远程访问剪辑软件，完全灵活地完成后期制作。
Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 表示：“Splashtop 因致力于不断提高行业的可用性和性能标准而闻名。我们与 NVIDIA、AMD 和英特尔等芯片制造商，WACOM 等硬件制造商，Adobe、Autodesk、Solidworks 等工具供应商以及 AWS、OCI、GCP 和 Azure 等网络基础设施提供商精心合作，以优化用户体验，尽可能减少哪怕一毫秒的延迟。随着 Business Access Performance 的推出以及利用所有高级性能优势对 Splashtop Enterprise 进行升级，我们帮助艺术家和设计师实现了随处办公，帮助工作室从世界各地招揽人才。”
创意功能和优势包括：
可靠的 4K 传输速度：以 4K 高清画质和 60 fps 高帧率实时完成工作。
4:4:4 色彩：体验精确的色彩呈现、对比度和图像细节。
高保真音频：调整至超高音频比特率，以进行精细化声音剪辑、AV 同步和后期制作。
远程触控笔：远程会话期间，使用增强的触控笔设备压力、方向、倾斜度、大小等
USB 设备重定向：使用专门工具实现精确的远程办公，包括使用 3D 建模软件高效办公的 3D 鼠标，以及用于提升游戏开发水平的自定义游戏手柄和控制器。
远程麦克风：使用远程计算机虚拟连接本地麦克风输入，无缝访问所需应用，例如录音软件、会议软件和听写软件。
Wacom 优化就绪（Project Mercury）：使用 Wacom 交互式设备以及和 Splashtop 集成的解决方案，在经过全面优化的远程环境中以极高的精度创作完美的艺术品。
Splashtop Enterprise 的所有性能功能均适用于媒体和娱乐（M&E）、建筑、工程和施工（AEC）、广播、游戏开发以及其他需要增强安全功能的行业，增强安全功能包括单点登录（SSO）、精细化控制、SIEM 集成、企业 API 等。
Splashtop 能够为媒体从业人员提供远程访问解决方案应具备的最佳价值和性能功能，并在 NAB 成立百年之际荣获2023年 NAB Show 远程制作类别“年度最佳产品奖”。立即试用 Business Access Performance。欲了解更多信息，请访问 Splashtop.cn/products/business-access/performance
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具�备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn