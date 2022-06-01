Mirroring360 Sender 使演示者、教育者和游戏玩家能够以超强的性能将其计算机屏幕无线共享到大型显示器上！
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Mirroring360 Sender 使演示者、教育者和游戏玩家能够以超强的性能将其计算机屏幕无线共享到大型显示器上！
加州圣何塞--2015年5月27日--Splashtop公司，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布其屏幕镜像和扩展产品线的最新成员--Mirroring360 Sender 。 无论是在会议室、教室还是家庭房间，用户都可以将他们的Windows PC或平板电脑屏幕即时串流到大电视/显示器上，连接到苹果电视、电脑或一系列媒体设备，如亚马逊Fire TV、亚马逊Fire TV Stick或谷歌Nexus Player。
Mirroring360发送器可用于Windows 7、Windows Vista和Windows 8电脑。 一旦安装，它将使用WiFi网络搜索兼容的接收器，包括苹果电视和任何安装了Mirroring360接收器软件的电脑或设备(点击这里 ，查看完整的系统列表)。 虽然PC屏幕镜像和扩展技术并不新鲜，但Mirroring360发送器是迄今为止性能最高的解决方案，无论是在帧率还是延迟方面。 这为当今媒体丰富的世界打开了一系列新的可能性，特别是涉及图形、视频和游戏。
有了这个新成员，Mirroring360产品系列现在几乎支持从你携带的任何设备进行高速屏幕共享，包括iPad、iPhone、PC、Mac、Surface Pro和Android 5设备。 自2014年年中首次推出以来，数千家拥有BYOD和1:1计划的企业和学校已经部署了Mirroring360，使用户能够更好地使用他们的设备进行协��作，如做演示、教学、培训，以及展示/记录（移动）应用程序和内容。 快速采用的另一个原因是该产品专注于企业和学区的部署和使用便利性。 独特的镜像辅助和大规模部署功能使IT管理员能够推出解决方案，而不必重新配置他们的网络或购买新的网络设备。 了解更多 关于镜像辅助。
"我们的目标是用一个超级快速和易于使用的解决方案来取悦我们的用户，以便从他们携带的任何设备上进行共享和协作。" Splashtop的首席执行官Mark Lee说。 "越来越多的会议室显示器与苹果电视、亚马逊火电视或电脑相连。 有了Mirroring360，你不再需要担心不同的加密狗和电线；每个人都可以立即将他们的演讲、应用程序或媒体内容传送到大显示屏上。 结合Mirroring360接收器，用户甚至可以让多人并排投射他们的屏幕"。
Mirroring360 Sender for Windows 限时促销价为¥50（已享五折优惠），可免费试用7天。参见 www.mirroring360.com/pc_appletv。
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关于 Splashtop
Splashtop 提供卓越的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和云相连接。1800万用户已经在应用商店下载了 Splashtop 产品，惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔等制造商合作伙伴已在1亿多台设备上搭载了 Splashtop 软件。Splashtop 开发了几款用于教育和一对一数字化学习计划的产品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360（详见此处）。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创新性产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，设有多个国际办事处。欲了解更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn 和 www.mirroring360.com。
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