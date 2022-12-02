Splashtop为HP的webOS设备启动远程桌面

易于使用的应用程序将用户连接到他们的Mac或PC，以访问文件，观看视频，玩基于Flash的游戏，以及更多。

2011年5月16日--加利福尼亚州圣何塞--Splashtop Inc.，即时访问计算领域的全球领导者，今天发布了Splashtop® Remote Desktop for webOS。 有了这个应用程序，用户现在可以从他们基于惠普webOS的智能手机上简单地一键访问他们的整个桌面电脑，并支持完整的视频和音频。

"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："我们创建Splashtop远程桌面的愿景是将全世界数十亿台设备连接起来。 "我们对惠普的webOS的支持是这个方向的一个重要里程碑"。

通过Splashtop Remote，用户可以使用他们的惠普Palm Pre 2和惠普Palm Pre Plus智能手机的webOS 2.1系统来。

使用直观的触摸控制和熟悉的webOS手势，完全远程控制他们的计算机，访问文件，并与计算机应用程序互动

观看视频和播放存储在他们电脑上的音乐，无论是iTunes®、Windows®媒体播放器，还是任何其他格式。

通过正在申请专利的Splashtop流媒体技术，玩先进的PC和基于Flash的游戏，如《魔兽世界》™或《宝石迷阵》™。

在微软办公室文件（Word、Excel或PowerPoint）上工作，并访问微软Outlook。

适用于webOS的Splashtop远程桌面今天在惠普应用商店上市，售价4.99美元。

Splashtop Remote 可以连接到任何 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 或 Mac OS X 10.6 或更高版本的操作系统。Splashtop Remote 包含两个组件：在 WebOS 设备上运行的应用程序和在计算机上运行的应用程序。智能手机或平板电脑可通过任何网络连接到计算机。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问： https://www.splashtop.com/remote

关于Splashtop



如今，基于 Splashtop 的产品可在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼 等领先制造商的 6000 多万台 PC 上使用。Splashtop 荣获许多奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。

媒体联系： Splashtop公关团队

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