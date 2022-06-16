Splashtop推出业界首个支持iOS10 Airplay镜像和Chromebook WebRTC的下一代镜像360
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从 iOS10、Chromebook、Android、Windows 和 MAC 到网络上任何设备的 Airplay 和 WebRTC 屏幕共享
加州圣何塞--2016年8月26日-- Splashtop Inc.是跨屏幕访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布Mirroring360 AirPlay Receiver是业界首个支持iOS10 Airplay Mirroring的解决方案，以及增强的Mirroring360 Sender for Chromebook能够在Chromebook和其他基于WebRTC的设备上进行屏幕共享。
Mirroring360让你可以将音乐、电影、电视节目、照片、游戏和应用程序从你的任何设备流传或镜像到任何设备。 一旦安装，Mirroring360 Receiver将你的Windows、MAC或Android变成一个AirPlay接收器。 用于Chromebook的Mirroring360 Sender利用行业标准的WebRTC来实现Chromebook屏幕跨设备和网络共享。
“已经有数百万人在使用 Mirroring360，尤其是在教师和商务演示者中。”Splashtop首席执行官 Mark Lee 说：“我们很高兴能够为我们的用户提供 iOS10 和增强 WebRTC 支持。”
“在我的幼儿园课堂上，使用 Mirroring60 改变了技术指导、建模等方面的游戏规则。在整个上学期间，我和我的同事每天都在 iPad 上使用这个工具。我们用它来展示学生的学习情况，在 iPad 上建模应用程序，以及查看我们在课堂上使用 iPad 所做的一切。谢谢，感谢您为我们创造了一种在课堂上使用的惊人工具！”Mayflower Mill 小学 Claire Brown。
“Splashtop 为我的视力障碍学生提供了出色的服务。他们可以通过 iPad 上的 Splashtop 应用访问其交互式白板内容，因此无需使用其他辅助技术即可查看IWB。我强烈建议将 Splashtop 用作视力障碍学生的访问工具，”Taree West PS 视觉专业教师 Alison Stephen。
您将如何使用Mirroring360？
教育工作者 - 教师可以用任何移动设备在教室里走动，并即时将设备屏幕上的内容分享到教室的互动白板、项目或高清电视前面。 学生还可以从他们的设备上即时分享他们的想法或作业，而无需离开他们的座位。 将Mirroring360与Splashtop Classroom ，任何设备屏幕都可以同时共享给40个学生的设备屏幕。 对你的1:1或BYOD项目很有帮助!
教员和演讲者 - 通过实现移动设备的屏幕共享，补充现有的WebEx、join.me和GoToMeeting解决方案。 轻松地展示移动应用和内容。 轻松地记录移动应用演示。
视力障碍的特殊教育- 视力障碍的学生可以很容易地从iPad和Chromebook上获取内容，而无需额外的辅助技术。 学生可以使用他们喜欢的格式立即查看课堂内容。
媒体爱好者 - 通过运行Mirroring360的媒体中心电脑，在大的高清电视上与家人分享你的照片、音乐或视频。 坐在后面，用你的iOS设备远程控制媒体体验。
Gamers - 从你的电脑上记录、分享和直播你的移动游戏。
为了方便Mirroring360的企业范围或学校范围的部署，Splashtop还提供Mirroring360大型部署包 ，包括MSI包、预设配置选项、单键许可证、用于跨网络连接的Mirroring Assist（包括关闭网络上的聊天式Bonjour广播的选项），以及其他增强功能和增强支持。
"Mirroring360解决了我们在学校网络上连接iPad的许多问题。 西德尼公立学校的技术促进者和讲师Rick Meyer说："我们已经工作了很长时间，试图让AirPlay工作，但没有成功。 "终于有了易于使用的东西，而且对我们的IT人员不是一个负担"。
Mirroring360 目前正在促销中，促销价格为¥110（五折）。Mirroning Assist 可从应用商店免费下载： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Mirroring360 Sender for Chromebook可以从Chrome Web Store免费下载：https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，能够实现跨设备1对多的有效屏幕共享。 今天，超过2500万用户在使用Splashtop产品，包括宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、英福克斯、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上捆绑Splashtop。
Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "最佳CES "奖，并且是Red Herring 100北美区的入围者。 Splashtop的运营商合作伙伴包括AT&T、NTT Docomo、KDDI和�软银，以及许多经销商。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com 和www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
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robert.ha@splashtop.com