Splashtop 为欧洲中小企业推出全新的“无限”远程 IT 支持解决方案
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Splashtop SOS Teams 为 IT、客户支持以及帮助台团队提供快速高效且价格合理的安全远程支持解决方案，可支持设备数量不限
* 从11-11-22开始，SOS团队不再向新用户提供。
荷兰阿姆斯特丹，2022年2月9日-- Splashtop ，安全、符合欧盟GDPR标准的远程访问和支持解决方案的领导者，宣布发布其最新的远程IT支持解决方案，该解决方案是为欧洲中小型企业（SME）市场设计的。 Splashtop SOS Teams 现已在*大多数欧洲国家普遍使用，为IT部门、客户支持和服务台/服务台团队提供了快速、经济有效的(199欧元/年的固定价格，每个技术员不限设备)和完整的解决方案，用于有偿和无人值守的远程IT支持。
仅需使用 Splashtop SOS Teams 这一个应用，技术员即可通过任何设备提供“无限”的远程支持。即使用户在办公现场出现意外状况，技术员也可以立即采取措施。
Splashtop EMEA 地区总经理 Alexander Draaijer 表示：“随时随地办公给 IT 支持团队带来了新的难题，他们需要跨设备和操作系统为员工提供及时、安全、特定的技术支持，而无论他们身在何处。为中小企业提供远程支持因 Splashtop SOS Teams 而变得简单且价格合理。技术员不用再浪费时间或金钱前往用户设备所在地，他们可以随时随地通过任何设备远程访问用户设备，在用户需要时进行远程控制，通过有人值守的支持立即解决问题。技术员也可以提供无人值守的支持，以跨端点、应用或系统完成更新和��维护。”
Splashtop SOS Teams 的适用人群：
希望提高客户和/或员工满意度，同时改善其安全状况并削减IT支持成本的组织。
居家办公时希望获得更快支持的员工，这样可以提高其工作效率，在遇到 IT 难题时帮其减轻压力。
需要提供快速、随需应变的远程支持，快速解决包括移动设备在内的几乎任何设备的最终用户问题的 IT 技术员。
需要远程管理计算机和提供无人值守支持的IT团队，即使没有终端用户在场。
需要直接帮助设置或进行故障排除的 IT 团队。
Splashtop SOS Teams 具有非常重要的价值，可以简化工作流程，提供高性能、广泛的设备支持以及用户权限，并符合 GDPR 等法规。该解决方案凭借其简洁性，使技术员和最终用户的支持请求变得简单。该方案还可提供企业所需的各种工具，包括屏幕共享、设备间文件传输、聊天、会话录制等，可以帮助企业快速有效地完成远程 IT 支持以解决技术支持问题。
Draaijer 继续说道：“我们专注于提供 IT 支持解决方案，可以真正提高远程工作效率并消除员工在技术上的挫败感。Splashtop SOS Teams 确实在欧洲远程 IT 支持领域具有很重要的价值。而且，我们的安全性非常，功能完备，我们的全球客户支持也首屈一指，用户可以通过电话或聊天获得即时支持。”
*Splashtop SOS Teams是为小型& 大型企业提供远程支持解决方案的更广泛产品组合的一部分。 SOS团队目前在英国和瑞士还没有上市。
关于 Splashtop
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