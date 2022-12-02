Splashtop推出业界首个支持iOS9 Airplay镜像的解决方案Mirroring360 Receiver和Mirroring Assist App
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从 iOS9 到 Windows 和跨网络 MAC 的 Airplay 屏幕共享，解决了与 Airplay 目的有关的 Bonjour 相关的网络问题
加州圣何塞 - 2015年9月9日 - Splashtop Inc.是跨屏幕访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布Mirroring360 AirPlay Receiver是业界首个支持iOS9 Airplay Mirroring的解决方案。 Mirroring360可以让你把音乐、电影、电视节目、照片、游戏和应用程序从你的iOS设备流式传输或镜像到任何设备，包括Windows、MAC和Android。 一旦安装，Mirroring360接收器将你的Windows或MAC变成一个AirPlay接收器。 然后，你可以从iPad、iPhone、iPod Touch和MAC的AirPlay菜单中发现并选择设备，开始流媒体和镜像!
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："用于Windows和MAC的Mirroring360已经被数十万人所喜爱，特别是在教师和商业演讲者中。 "我们很高兴能够向我们的用户提供iOS9支持"。
您将如何使用Mirroring360？
教育工作者 - 让你的学生在不离开座位的情况下分享他们的想法或家庭作业。 学生们只需从Airplay菜单中选择你的电脑，就可以镜像他们的屏幕。 教师也可以与全班分享他们的屏幕。 结合Splashtop Classroom ，它可以让镜像的iOS屏幕在电脑、iPad/iPhone、Android设备和Chromebooks之间进行截屏 。 对你的1:1或BYOD项目很有帮助!
讲师和演示者：通过 iPad 或 iPhone 在房间随处进行��无线演示。让其他人无需离开座位即可展示自己的内容或应用。通过 WebEx、join.me 或 GoToMeeting 会话展示任意应用或内容。
培训师和演示者：演示最新的应用功能。通过镜像参与培训者的设备来测试其专业知识。共享内部应用程序、产品演示等。
媒体爱好者：在大屏幕上（通过电脑）与家人分享照片或音乐。坐在沙发上，打开 iOS 设备远程控制屏幕。
游戏玩家：在大屏幕（通过电脑）上展示游戏技能，通过出色的性能和音效，获得身心愉快、身临其境的体验。
此外，Mirroring Assist已经更新，以促进大型学校和组织的Mirroring360的部署和管理。 Mirroring360使演讲者、教师和学生能够以无线方式将他们的设备屏幕（iPad、iPhone、Chromebooks、PC、Mac）分享到任何计算机或智能显示器。
Mirroring Assist能够使用基于QR码的发现，绕过Bonjour，将iOS设备与电脑连接起来。 你可以在不同的子网和VLAN中镜像你的iPad或iPhone屏幕，只要网络是可路由的。 这个新工具对大型学校和企业的部署便利性有重大影响。
IT管理员不需要为Bonjour重新配置学校的网络，节省时间和金钱。
IT管理员可以禁用Bonjour广播，避免了不必要的网络流量。 此外，它还有助于避免iOS设备在启动AirPlay时发现大量计算机列表的问题。
"Mirroring360解决了我们在学校网络上连接iPad的许多问题。 西德尼公立学校的技术促进者和讲师Rick Meyer说："我们已经工作了很长时间，试图让AirPlay工作，但没有成功。 "终于有了易于使用的东西，而且对我们的IT人员不是一个负担"。
Mirroring360的更新还包括促进学校和地区的大型部署的功能和工具，如.msi 包和预设配置选项。 了解更多信息：www.mirroring360.com/mirroring-assist 。
Mirroring360 目前正在促销中，促销价格为¥110（五折）。Mirroning Assist 可从应用商店免费下载： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力，支持和协作体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。 Splashtop Classroom和Mirroring360等协作产品可实现跨设备一对多的有效屏幕共享。超过1800万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
和www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
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Robert Ha
robert.ha@splashtop.com