Splashtop推出适用于Android设备的Mirroring360 AirPlay接收器，包括连接到HDTV或投影仪的Amazon FireTV和Google Nexus Player
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从您的 iOS 或 MAC 无线镜像或流传输音乐、电影、照片、游戏和应用到任何 Android 设备；Google Play 和 Amazon Android App Store 提供免费和付费版本
加州圣何塞（PRWEB）-2014年10月28日- Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring360 AirPlay Receiver for Android。 Mirroring360可以让你将音乐、电影、电视节目、照片、游戏和屏幕串流或镜像到任何安卓设备上。 一旦安装，Mirroring360 把你的安卓设备变成一个AirPlay接收器。 然后，你可以从iPad、iPhone、iPod Touch和MAC的AirPlay菜单中发现并选择设备，开始流媒体和镜像!
“成千上万的人已经使用了 Windows 版和 MAC 版 Mirroring360，尤其是在教师和商务演示者中。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“随着基于 Android 的大屏幕连接设备（如 Google Nexus Player 和 Amazon FireTV）的扩展，客户要求我们扩展平台支持。”
你将如何使用 Android 版 Mirroring360 AirPlay 接收器？
从你的 iOS 或 MAC 无缝流传输或镜像照片、视频、电影等更多内容到连接到基于 Android 的机顶盒（例如 Amazon FireTV 和 Google Nexus Player）的大屏幕 HDTV
从 iOS 或 MAC 无线共享你的演示文稿、产品演示等内容给 Android 用户
在连接到任何 Android 设备的大屏幕高清电视上玩 iOS 和 MAC 游戏。你的 iOS 设备可以变成远程游戏控制器。
培训师希望通过让受��训者从自己的座位上参与内容互动来提高效率
立省至少65%：限时特价，每个许可仅需¥50（原价 $19.99）。另外，我们也支持批量订购（更多信息请发邮件至sales@splashtop.com）。免费试用请前往 Google Play（ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360）和亚马逊应用商店。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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