Splashtop推出适用于Android设备的Mirroring360 AirPlay接收器，包括连接到HDTV或投影仪的Amazon FireTV和Google Nexus Player

从您的 iOS 或 MAC 无线镜像或流传输音乐、电影、照片、游戏和应用到任何 Android 设备；Google Play 和 Amazon Android App Store 提供免费和付费版本

加州圣何塞（PRWEB）-2014年10月28日- Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring360 AirPlay Receiver for Android。 Mirroring360可以让你将音乐、电影、电视节目、照片、游戏和屏幕串流或镜像到任何安卓设备上。 一旦安装，Mirroring360 把你的安卓设备变成一个AirPlay接收器。 然后，你可以从iPad、iPhone、iPod Touch和MAC的AirPlay菜单中发现并选择设备，开始流媒体和镜像!

“成千上万的人已经使用了 Windows 版和 MAC 版 Mirroring360，尤其是在教师和商务演示者中。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“随着基于 Android 的大屏幕连接设备（如 Google Nexus Player 和 Amazon FireTV）的扩展，客户要求我们扩展平台支持。”

你将如何使用 Android 版 Mirroring360 AirPlay 接收器？

从你的 iOS 或 MAC 无缝流传输或镜像照片、视频、电影等更多内容到连接到基于 Android 的机顶盒（例如 Amazon FireTV 和 Google Nexus Player）的大屏幕 HDTV

从 iOS 或 MAC 无线共享你的演示文稿、产品演示等内容给 Android 用户

在连接到任何 Android 设备的大屏幕高清电视上玩 iOS 和 MAC 游戏。你的 iOS 设备可以变成远程游戏控制器。

培训师 希望通过让受训者从自己的座位上参与内容互动来提高效率

立省至少65%：限时特价，每个许可仅需 CN¥49 （原价 $19.99）。另外，我们也支持批量订购（更多信息请发邮件至sales@splashtop.com）。免费试用请前往 Google Play（ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360）和亚马逊应用商店。

关于Splashtop

远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决WAN上的移动VPN和RDP兼容性问题的更快，更轻松，更具成本效益的方法。 Splashtop赢得了PC World的久负盛名的“最具创新性产品”奖，“流行科学”的“最佳新事物”奖，“ LAPTOP”杂志的“ 2012最佳CES”奖以及2013年《红鲱鱼》北美地区100强决赛入围者。 Splashtop是通过MDM / MAM合作伙伴和其他经销商分发的。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国，日本和台湾地区设有国际办事处。欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com

所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

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Alex Shapiro

alex.shapiro@horngroup.com