Splashtop为Microsoft Windows Server远程桌面服务（RDS /终端服务），基于Hyper-V的VDI和Azure云平台推出了高性能移动附件
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招募微软全球合作伙伴，调用所有企业版 Windows 以及旧版应用
加利福尼亚州圣何塞 — 2013 年 7 月 8 日 — 在今天举行的 2013 微软全球合作伙伴大会 (WPC) 上，Splashtop Inc. 在 519 号展位上推出了 Splashtop Enterprise，作为 Microsoft Windows 2012 / 2008 R2 / 2003 Server RDS、基于 Hyper-V 的 VDI 和 Azure cloud 平台的高性能移动附加组件。借助 Splashtop Enterprise，移动办公的员工现在可以使用针对虚拟和基于会话的桌面以及 RemoteApp 程序的具备最高性能、经济实用、安全可靠的远程访问解决方案。
Splashtop Enterprise 现在包括针对 Microsoft Hyper-V 虚拟化平台以及 Windows 远程桌面服务/终端服务进行了优化的 VDI 代理（称为 Splashtop Streamer）。当企业希望通过无代理程序远程访问现有 VDI 或 RDS 基础结构时，Splashtop Enterprise 包含 SplashApp 技术，该技术可将 RDP 协议实时转码为 Splashtop 协议。使用 Splashtop Enterprise，无需设置 Microsoft Remote Desktop Gateway 或笨拙的 VPN 解决方案，因为所有 Splashtop 远程流量都可以基于 SSL AES-256 在全球网络中安全地路由。
Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说：“移动性和 Cloud 正在创造强大的下一代 IT 计算螺旋，针对 Microsoft RDS、Hyper-V 和 Azure 优化的 Splashtop 是最快、最简单、最经济实惠的方式，利用任何 cloud 配置将业务应用的所有旧版和长尾版即时交付给移动员工。”
在WPC 2013上，Splashtop还公布了其具有强大渠道激励机制的合作伙伴计划。 超��过65%的财富500强企业已经有员工在他们的企业网络内使用Splashtop；通过Splashtop Enterprise，渠道合作伙伴可以迅速为企业提供增强的可管理性，以满足企业的安全和合规要求。
主要优势
立即移动化 RDS（终端服务）和 VDI 基础设施打造 .NET、Silverlight、Flash、Java、高度定制的 SAP/Oracle/Siebel、3D CAD 和其他垂直应用程序
完全控制移动化哪些设备和用户使用哪些应用程序或桌面；IT 部门可以借助仪表板的各项功能了解使用和管理情况
与 MDM / MAM 合作伙伴进行深度集成，从而提供额外的 BYO 安全和控制
通过跨私有、混合和公共 cloud（包括 Azure cloud 平台）简单扩展，实现业务敏捷性
主要功能
Splashtop VDI 代理（称为 Splashtop Streamer）已通过基于 Microsoft Hyper-V 的会话主机和虚拟化主机的认证。
无代理的 SplashApp 技术可以对运行任何 Windows 版本的 Windows Server 2003/2008/2012 RDS 以及基于 Hyper-V 的虚拟桌面 (VDI) 进行实时转码。
与 Active Directory 集成的本地安全管理控制台
高性能移动访问：高达每秒 60 帧的视频，延迟不到 30 毫秒，但功耗更低
直观的界面：基于触控的移动设备的简单手势，具有针对特定业务应用程序的可自定义快捷方式和控件
BYO 支持：iOS、Android、Windows Phone、WinRT、Windows 和 Mac
查看定价信息
带 SplashApp 的 Splashtop Enterprise 现在可在以下位置获得：www.splashtop.com/products-pricing
可从以下位置获取免费试用版：www.splashtop.com/enterprise
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验��，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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