Splashtop推出FileHound iPhone应用程序

FileHound 是从 iPhone 或 iPod Touch 查找和访问远程计算机文件的最简单方法

2011年11月8日--圣何塞，-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天发布了FileHound ，这是一款从iPhone和iPod touch远程访问电脑文件的应用。 FileHound专为小屏幕设计，是列出、搜索和浏览计算机上的文件、照片、音乐和视频的最简单方式，并利用Splashtop屡获殊荣的远程桌面技术。

FileHound 专为易于在小屏幕移动设备上使用而设计，消除了在设备之间传输、转换或同步文件和多媒体内容的需要。使用此应用可以轻松找到并访问重要的工作文件和办公应用程序，例如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。此外，可以远程查看个人娱乐内容，包括电影、音乐、照片和视频。

“FileHound 会在智能手机中植入“提醒”！”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。“根据设计，它将成为您在途中获取文件的最佳助手。实际上，我们认为您会非常青睐 FileHound，甚至可能开始爱抚 iPhone！”

FileHound 的功能包括：

轻按两下即可在屏幕上查看所有文件的列表

通过易于使用的 FileHound 搜索或“最近试用的项目”文件夹查找文件

使用触控板模式进行导航，从而在小屏幕上实现极致精度

使用快捷工具栏在浏览和编辑模式之间进行切换

激活键盘或滚动条

放大或缩小屏幕

锁定屏幕方向

轻松地断开会话

FileHound 易于安装，并且与所有版本的 iPhone 和 iPod Touch（iOS 4 或更高版本）以及 Windows 7、Vista 和 XP 兼容。只需将 FileHound 应用程序安装在 iPhone 或 iPod Touch 上，并在远程计算机上安装 Splashtop Streamer 软件。然后在两个设备上创建一个安全代码。安装后，FileHound 用户可以在世界任何位置的远程计算机上查找和访问文件。

FileHound 可享受特别启动促销价格 4.99 美元（正价 14.99 美元）从 iTunes App Store https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8 下载

为了庆祝发布 FileHound，Splashtop 正在举办狗狗摄影比赛。有关如何使用您最喜爱的狗狗取文件或报纸的照片参加比赛的更多详细信息，请访问 Splashtop 的 Facebook 页面 www.facebook.com/splashtop

关于 Splashtop

Splashtop 希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 的产品已搭载到来自 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus 和其他合作伙伴的 1 亿多台设备上。Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound 等是 Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog 和 Amazon Android App Store 上 60 多个国家/地区最畅销的应用程序，以高性能、随时随地交互方式访问他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件，满足数百万移动用户。

对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。

Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多著名奖项 - PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”。Splashtop 总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。

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