跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用

Splashtop 加入 ServiceNow 合作伙伴计划

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

Splashtop 计划将其远程计算机访问和远程支持解决方案与 ServiceNow IT 服务管理解决方案集成在一起

2019年3月27日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 郑重宣布已加入 ServiceNow 技术合作伙伴计划。该合作伙伴计划的会员资格将授权 Splashtop 向 ServiceNow 客户推荐、接受培训并提供实施解决方案。该成员资格还授权 Splashtop 访问 ServiceNow 工具和资源，加快公司的 IT 服务自动化程度。Splashtop 期待着为客户提供 ServiceNow 行业领先的各种产品和方案，帮助客户提升工作体验。

Splashtop 提供安全且负担得起的远程访问和远程支持解决方案，非常适合中小型企业以及企帮助台和支持团队。

“我们很高兴能加入 ServiceNow 技术合作伙伴计划，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“通过参与该计划，Splashtop 将能够提供使 Splashtop 远程支持工具轻松从 ServiceNow IT Service Management (ITSM) 解决方案访问的集成，从而提高 ServiceNow 客户的服务效率。”

要了解更多关于Splashtop远程支持和远程访问服务的信息，请访问www.splashtop.com

关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com

ServiceNow、ServiceNow 标志、Now、Now Platform 和其他 ServiceNow 标记是 ServiceNow, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标和/或注册商标。其他公司名称、产品名称和标志可能是其各自相关公司的商标。

联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号