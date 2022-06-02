Splashtop 加入 ServiceNow 合作伙伴计划

Splashtop 计划将其远程计算机访问和远程支持解决方案与 ServiceNow IT 服务管理解决方案集成在一起

2019年3月27日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 郑重宣布已加入 ServiceNow 技术合作伙伴计划。该合作伙伴计划的会员资格将授权 Splashtop 向 ServiceNow 客户推荐、接受培训并提供实施解决方案。该成员资格还授权 Splashtop 访问 ServiceNow 工具和资源，加快公司的 IT 服务自动化程度。Splashtop 期待着为客户提供 ServiceNow 行业领先的各种产品和方案，帮助客户提升工作体验。

Splashtop 提供安全且负担得起的远程访问和远程支持解决方案，非常适合中小型企业以及企帮助台和支持团队。

“我们很高兴能加入 ServiceNow 技术合作伙伴计划，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“通过参与该计划，Splashtop 将能够提供使 Splashtop 远程支持工具轻松从 ServiceNow IT Service Management (ITSM) 解决方案访问的集成，从而提高 ServiceNow 客户的服务效率。”

要了解更多关于Splashtop远程支持和远程访问服务的信息，请访问www.splashtop.com 。

关于Splashtop

Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。

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