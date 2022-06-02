Splashtop 加入 ServiceNow 合作伙伴计划
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Splashtop 计划将其远程计算机访问和远程支持解决方案与 ServiceNow IT 服务管理解决方案集成在一起
2019年3月27日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 郑重宣布已加入 ServiceNow 技术合作伙伴计划。该合作伙伴计划的会员资格将授权 Splashtop 向 ServiceNow 客户推荐、接受培训并提供实施解决方案。该成员资格还授权 Splashtop 访问 ServiceNow 工具和资源，加快公司的 IT 服务自动化程度。Splashtop 期待着为客户提供 ServiceNow 行业领先的各种产品和方案，帮助客户提升工作体验。
Splashtop 提供安全且负担得起的远程访问和远程支持解决方案，非常适合中小型企业以及企帮助台和支持团队。
使用 Splashtop On-Demand Support (SOS)，IT、服务台和支持团队可以远程访问用户的 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备来提供有人值守的支持。
MSP 和 IT 支持可以使用Splashtop Remote Support随时进行远程访问以及监控和管理端点计算机。
个人和商业专业人士可以通过 Splashtop Business Access从另一台电脑或移动设备远程访问他们的电脑。
Splashtop 商业产品为 IT 提供安全的远程支持功能，同时还使员工能够灵活地从任何地方访问自己的计算机。
“我们很高兴能加入 ServiceNow 技术合作伙伴计划，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“通过参与该计划，Splashtop 将能够提供使 Splashtop 远程支持工具轻松从 ServiceNow IT Service Management (ITSM) 解决方案访问的集成，从而提高 ServiceNow 客户的服务效率。”
要了解更多关于Splashtop远程支持和远程访问服务的信息，请访问www.splashtop.com 。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。
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