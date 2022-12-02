Splashtop加入了RSA®Ready技术合作伙伴计划；宣布被日本领先的保险集团日精资产管理公司采用
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许多保险公司的数千名保险代理人现在正在使用 Splashtop Enterprise 来提高生产力并支持业务连续性计划 (BCP)
加州圣何塞--2014年7月23日-- 跨设备计算和协作领域的领导者Splashtop ，今天宣布加入RSA Ready技术合作伙伴计划，并在Splashtop Enterprise和RSA SecurID多因素认证解决方案之间建立了互操作性，后者来自EMC（EMC）的安全部门RSA。
Splashtop还宣布，领先的日本保险集团Nissei资产管理公司目前正在部署Splashtop Enterprise，这是业界唯一的内部远程访问解决方案。 Splashtop Enterprise将取代现有的较慢的RDP解决方案，这样员工在通过互联网从任何设备远程访问他们的电脑时，就可以享受到更高的生产力和安全性。 Splashtop还可以作为紧急情况或灾难时的解决方案，在日本被称为业务连续性计划（BCP）；员工可以有效地在家里工作，而无需前往办公室。
"我们很高兴欢迎Splashtop加入RSA Ready合作伙伴计划。 RSA合作伙伴关系总监Chad Loeven说："随着企业和中小企业致力于优化员工的远程访问，对可信和成熟的安全解决方案的需求是一个优先事项。 "RSA和Splashtop产品的互操作性将帮助客户提供一个旨在为用户提供安全和便利的远程访问和协作解决方案。"
Splashtop Enterprise 使 IT 部门能够将企业应用和台式机（物理和虚拟）交付到平板电脑、智能手机、PC 和 MAC。一流的流媒体和触控屏体验意味着移动办公人员可以在家中或旅途中快速、轻松地使用办公室生产力、业务线、3D 图形和定制的 Web 应用程序。
"移动设备正在改变保险业，特别是服务提供商和客户的互动方式，"Splashtop的首席执行官兼创始人Mark Lee说，"我们很高兴与RSA合作，帮助确保我们能够向客户提供一流的安全远程访问解决方案。"
根据 Nissei Asset Management 的说法，Splashtop Enterprise 大大提高了其移动员工的生产力，并满足了在发生紧急情况或灾难时交付业务连续性计划（BCP）的要求。有关 Splashtop Enterprise 如何帮助您动员业务或支持BCP的更多信息，请访问： https://www.splashtop.com/enterprise
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制他们喜欢的应用、文件和数据。超过 1600 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com
RSA 和 SecurID 是 EMC Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。所有�品牌名称和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。
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