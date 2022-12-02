Splashtop加入了MaaS360 WorkPlace合作伙伴计划
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
领先的远程桌面解决方案 Splashtop 现在准备就绪供 MaaS360 使用
加利福尼亚州圣何塞，2014 年 7 月 24 日 – Splashtop, Inc. 宣布已加入 MaaS360 WorkPlace 合作伙伴计划。Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 现在将出现在 MaaS360 Market 中，并将利用 MaaS360 WorkPlace SDK 启用企业级安全控件来保护公司数据。
Splashtop Business和Splashtop Enterprise为使用任何设备的移动员工提供安全的远程访问、支持和协同工作。 与传统的RDP、Citrix和VMware解决方案相比，Splashtop的主要优势是高性能、易用性、协作功能以及对云和内部部署的支持。
“MaaS360 和 Splashtop 的结合使 SMB 和企业能够享受一流的安全和高性能远程桌面和应用程序解决方案，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“移动员工可以从具有完整安全合规性的移动设备远程访问他们的所有业务应用和数据。”
结合了 MaaS360 WorkPlace SDK 的移动应用通过以下功能提供增强的安全性：
认证和单点登录
数据泄漏防护 (DLP) 策略可限制复制粘贴，并允许打开白名单应用
阻止不兼容设备的应用使用
企业内部网访问的按应用 VPN
如果移动设备丢失、失窃或损坏，则选择性擦除应用
加密和保护休息和传输中的数据
随着自带设备 (BYOD) 趋势的激增，组织希望在保护公司信息的同时支持员工的选择。同类最佳的应用现已展示在 MaaS360 Market 上，可以提供给希望在保护公司数据的同时��提高生产力和员工之间协作的企业。
“对于希望在移动设备上保护公司数据的客户而言，MaaS360 Market 和 WorkPlace SDK 继续发挥着越来越重要的作用，”Fiberlink 产品管理高级总监 Anar Taori 表示，“Splashtop 现在可以与 MaaS360 集成在一起，以在满足严格安全要求的同时提高用户生产力。”
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制他们喜欢的应用、文件和数据。超过 1600 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种性能一流的远程桌面和应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和广域网RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 它是唯一一家连续两年（2012年和2013年）获得英伟达 "值得关注 "新兴公司奖的公司。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问 www.splashtop.com
所有品牌名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。
关于 MaaS360
MaaS360 由 IBM 公司 Fiberlink 提供，是一款值得信赖的企业移动性管理解决方案，适用于全球数千客户，包括多家财富500强企业和小型企业。我们为应用程序、内容、电子邮件和设备提供全面的移动安全保障和管理方案��，让移动办公变得简单而安全。MaaS360 可以通过 Web 即时访问，易于使用和维护，能为组织提供所需的灵活性，让组织在业务中时刻体验充分的自由。我们始终坚持“客户至上”，客户响应速度快，能为 IT 和员工提供卓越的用户体验。要了解更多信息，请访问网站 https://www.ibm.com/products/maas360。
© 2014 MaaS360 和 Maas360 的标识是 Fiberlink Communications 的商标，可在某些司法管辖区注册。所有其他品牌名称均为其各自合作伙伴的商标。