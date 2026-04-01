Splashtop在日本的子公司加入Anime System Community (ASC)以支持动漫制作的IT基础设施
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支持日本动漫产业的可持续增长和全球竞争力
东京 – 2026年4月1日 — Splashtop 宣布，其日本子公司，Splashtop K.K。（总部：东京；总裁：水野义明），已加入动漫系统社区(ASC)成为成员。ASC 是一个行业协会，致力于推进动画制作环境中的 IT 系统和基础设施。
支持日本动漫产业背后的数字基础设施
日本动漫产业是一个享誉全球的文化和经济力量，具备强劲的国际需求和不断扩展的数字化制作流程。随着工作室逐步现代化他们的流程，安全的远程协作、制作管理系统和高性能IT基础设施已成为关键任务。
为满足这些不断变化的需求，Splashtop 提供了优化的高保真远程访问解决方案，适用于现代动画工作流程和创意制作环境。
Splashtop K.K. 在支持日本的视频制作公司和与动漫相关的工作室方面拥有丰富的经验。通过启用安全的远程访问和灵活的数字化工作流程，该公司帮助生产团队提高了效率和运营弹性。
此外，Splashtop K.K. 与和冠株式会社合作，共同开发了“Wacom Bridge”，这是一项以创作者为中心的功能，专为日本市场的数字艺术家和制作专业人员量身定制。
通过其与创意产业的持续合作，Splashtop K.K. 认同ASC在动漫制作IT系统中促进知识共享与协作的使命，并作为会员加入了社区。
Splashtop K.K.总裁水野义明的评论
“日本的动漫产业在全球受到赞赏，是该国最具影响力的全球内容行业之一。它的持续增长不仅依赖于创造性的卓越，还依赖于由安全可靠的IT基础设施支持的先进生产系统。
我们很荣幸能成为Anime System Community的成员。作为动漫产业的长期合作伙伴，我们将与各方合作，支持日本动漫的可持续发展，增强其全球影响力和国际竞争力。
作为全球科技公司在日本加强参与
作为全球技术组织的一部分，Splashtop将与本地行业和专业社区的合作视为战略重点。通过参与ASC，Splashtop K.K. 旨在进一步促进日本动漫制作生态系统的演变，并支持创意行业数字基础设施的持续发展。
Splashtop 将继续通过加强安全的数字访问和推动现代灵活的工作环境，为全球各行业的组织赋能。
新闻要点
Splashtop的日本子公司Splashtop K.K.加入了动漫系统社区（ASC），这是一个专注于动画制作中的IT系统的行业协会。
公司带来了支持动画工作室和视频制作公司的经验，包括与Wacom株式会社联合开发“Wacom Bridge”。
作为长期合作伙伴，Splashtop 将支持日本动漫产业的可持续增长和全球竞争力。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
关于Anime System社区（ASC）
动漫系统社区（ASC）是一个行业协会，专注于分享与动漫制作中IT系统相关的挑战和最佳实践。该社区推动利益相关者在生产管理、基础设施开发和安全等领域的合作。