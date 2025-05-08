Splashtop 被验证为 TrustRadius 可信卖家
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Trusted Seller认证展示了Splashtop在TrustRadius上提供最新产品信息和公正评论的努力。
2025年3月17日 加利福尼亚州库比蒂诺 –Splashtop 是远程访问、远程支持和 IT 管理解决方案领域的领导者，始终致力于简化远程办公流程。近日，Splashtop 宣布入选国际权威商业技术买家情报平台 TrustRadius 的「Trusted Seller」榜单。「Trusted Seller」评选标准十分严苛，要求企业必须在 TrustRadius 个人资料中包含最新产品信息、遵循商业道德实践并关注客户反馈。TrustRadius 首席营销官 Allyson Havener 指出：“TrustRadius 致力于帮助 IT 决策者精准选择技术方案。”Splashtop 能够入选，体现了其对商业道德实践的遵循和产品信息更新的及时性。这项认证可向 IT 决策者保证，Splashtop 在诚信、响应能力和客户满意度方面始终符合高标准。”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 强调：“从定价策略和续订负责，从实时客户支持到评论收集方式，我们都始终坚持‘透明度和诚信’的核心原则。这一荣誉反映了我们对真实、公正的用户反馈的追求，体现了我们对赋能 IT 决策者精准选择技术方案的初衷。”本次「Trusted Seller」评选覆盖了Splashtop 的远程桌面访问和远程支持解决方案，其中远程支持解决方案包括端点管理、库存报告和漏洞检测。Mark Lee 继续说道：“我们的端点管理路线图和自动化 IT 愿景主要以客户反馈为指导，TrustRadius 刚好能为我们提供所需的事实来源。”我们希望能够持续改进工具以使其更加易于访问和扩展，帮助精益 IT 团队降低成本、复杂性和风险。要做到这一点，必须深入了解客户的独特挑战、需求和优先事项。”Splashtop 很荣幸能够入选 TrustRadius 的「Trusted Seller」榜单。未来，我们将继续遵循商业道德实践，为现有客户和潜在客户打造值得信赖的平台，共同分享和了解真实的用户体验。TrustRadius 的「Trusted Seller」的评选规则主要包含以下五大核心评估维度：
通过定期获取评论来满足数量标准，确保最近的产品反馈
披露评论获取方法和激励措施的使用
为产品用户提供平等的机会，安全地分享真实反馈。
阅读所有已发布的评论并在必要时回应
定期更新其产品资料以提供最新的产品信息。
有关 Splashtop 的更多信息或开始免费试用，请访问网站 www.splashtop.com。如需了解其他用户对 Splashtop 远程访问和支持解决方案的评价，请点击查看 TrustRadius 上的客观评价。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。详情请访问网站 www.splashtop.com 或到 LinkedIn 关注我们。
关于 TrustRadius：
TrustRadius 提供最可信的买家情报平台，帮助买家通过全面、经过审核的产品信息和客户生成的内容自信地做出决策。技术提供商能够讲述他们独特的故事，吸引高意向买家，并获得客户洞察。TrustRadius 由成功的企业家创立，总部位于德克萨斯州奥斯汀的科技中心，得到了 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。