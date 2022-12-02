Splashtop通过Splashtop Business推出SaaS桌面渲染
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作为企业和个人产品的补充，Splashtop Business 可帮助任何规模的组织将关键业务应用交付到移动设备
加利福尼亚州圣何塞 — 2013 年 7 月 10 日 — 远程桌面和应用程序访问领域领导者 Splashtop Inc. 今天宣布发布 Splashtop Business，使 IT、系统集成商和服务提供商能够在任何移动设备上安全地访问任何业务应用程序。现在，移动员工可以使用其 iOS、Android、Windows Phone 8、Blackberry 或 WinRT（Windows 和 MAC）移动设备来完全访问其 PC 或 Mac 计算机上托管的所有关键业务应用和数据。Splashtop Business 是面向中小型企业的 SaaS 解决方案，随后的 Splashtop Enterprise 和 Splashtop Personal 也取得了成功。
“IT 的消费化和 BYOD 解决方案的普及正在导致 Splashtop 远程桌面和应用程序渲染等解决方案得到快速采用，”Splashtop，Inc. 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“引入 Splashtop Business 之后，SMB 现在可以体验最高性能的解决方案，使移动工作人员能够使用任何公共或私有云中的所有关键业务应用、文件和数据，并且零编码、零培训和零数据泄漏。”
借助 Splashtop Business，SMB 和中型公司将获得一种简单、快速且价格合理的方式来管理移动工作人员及其设备，以满足安全性和合规性要求。Splashtop Business 消除了在设备之间传输、转换或同步文件和多媒体的需求。重要的工作文件和办公应用程序（例如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word）以及演示文稿的视频、音乐和照片都可以轻�松访问。Splashtop Business 包含白板注释功能，该功能在演示者和教育者中非常受欢迎，因为可以让他们使用移动设备在演示文稿上突出显示、画图或写字。
非营利组织 Goodwill 致力于通过学习和就业机会帮助人们发挥最大潜力，它使用 Splashtop 来提高生产力，而无需花费大量预算或额外的时间和资源。
“IT 部门通过不断寻找增加价值和创新的方式来支持 Goodwill 的业务，例如提供 Splashtop Business 以支持我们的员工，”大纽约和新泽西北部 Goodwill Industries 的首席信息官 Andre R. Bromes 说，“通过为我们的 iPad 用户安全地移动化 Microsoft Office 等应用程序和其他业务应用程序，Splashtop 可以提高他们的生产力，同时将风险降至最低并遵守我们的 IT 治理流程。”
Splashtop Business 适用于各种行业和业务场景，例如：
现场销售代表需要访问公司内部的 CRM 系统、销售提案生成器和定价库存信息
房地产经纪人无需回办公室即可调整日程并访问合同
医疗诊所或生物技术人员从各种病房或实验室移步到办公室时，根据需要访问病历系统、放射学图像、视频和数据
地方政府现场工作人员在现场工作时通过平板电脑访问案例研究数据并提交报告
在家工作的远程办公人员，他们想要使用比 VPN 更简单、更快的解决方案远程进入办公室计算机
设计师和建筑师使用他们的 iPad 访问 CAD 设计、PowerPoint 和其他应用程序来向客户展示
制造业设计师从生产工厂获取产品蓝图
使用电影工作室阶段的视频和动画程序的娱乐和视频游戏设计师
Splashtop Business 现已推出免费试用版。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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