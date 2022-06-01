Splashtop在针对MSP和IT专业人员的远程支持产品套件中引入了聊天功能

超过 30k 的 MSP 和 IT 已从替代方案迁移到 Splashtop Remote Support 解决方案

加州圣何塞 - 2016年3月22日 - Splashtop Inc.是跨设备远程访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布聊天功能现已纳入其远程支持产品系列--Splashtop Business 、Splashtop Business for Remote Support 和Splashtop On-Demand Support (SOS) ，为寻求经济高效、同类最佳远程支持解决方案的MSP和IT专业人士进行优化。 由于对现有远程支持解决方案不断攀升的更新价格和不完善的客户服务感到不满，MSP和IT人员现在可以迁移到Splashtop，享受以下好处。

具有成本效益的解决方案，成本仅为替代方案的零头，同时提供基于用户和基于计算机的定价模型

一流的远程访问性能，零滞后

无人值守和有人值守支持解决方案

跨任何网络无缝连接

强大的安全性 – 带有 256 位 AES 加密的 TLS

分组、日志记录和警报

易于迁移和部署

文件传输

远程打印

聊天

Splashtop Remote Support 产品还与不同的远程监控和管理 (RMM)、专业服务自动化 (PSA) 和帮助台解决方案很好地集成在一起，使 IT 和 MSP 能够更有效地为客户提供服务。

“超过三万 MSP 和 IT 人士已采用 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“许多人要求聊天功能，我们很高兴兑现我们不断为客户增加价值的承诺。”

了解更多信息并注册免费试用。

Splashtop Business（基于用户的定价）：https://www.splashtop.com/business

用于远程支持的Splashtop业务（基于计算机的定价）：https://www.splashtop.com/remote-support

Splashtop按需支持（SOS）：https://www.splashtop.com/sos