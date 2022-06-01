Splashtop在针对MSP和IT专业人员的远程支持产品套件中引入了聊天功能
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
超过 30k 的 MSP 和 IT 已从替代方案迁移到 Splashtop Remote Support 解决方案
加州圣何塞 - 2016年3月22日 - Splashtop Inc.是跨设备远程访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布聊天功能现已纳入其远程支持产品系列--Splashtop Business 、Splashtop Business for Remote Support 和Splashtop On-Demand Support (SOS) ，为寻求经济高效、同类最佳远程支持解决方案的MSP和IT专业人士进行优化。 由于对现有远程支持解决方案不断攀升的更新价格和不完善的客户服务感到不满，MSP和IT人员现在可以迁移到Splashtop，享受以下好处。
具有成本效益的解决方案，成本仅为替代方案的零头，同时提供基于用户和基于计算机的定价模型
一流的远程访问性能，零滞后
无人值守和有人值守支持解决方案
跨任何网络无缝连接
强大的安全性 – 带有 256 位 AES 加密的 TLS
分组、日志记录和警报
易于迁移和部署
文件传输
远程打印
聊天
Splashtop Remote Support 产品还与不同的远程监控和管理 (RMM)、专业服务自动化 (PSA) 和帮助台解决方案很好地集成在一起，使 IT 和 MSP 能够更有效地为客户提供服务。
“超过三万 MSP 和 IT 人士已采用 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“许多人要求聊天功能�，我们很高兴兑现我们不断为客户增加价值的承诺。”
了解更多信息并注册免费试用。
Splashtop Business（基于用户的定价）：https://www.splashtop.com/business
用于远程支持的Splashtop业务（基于计算机的定价）：https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop按需支持（SOS）：https://www.splashtop.com/sos
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Robert Ha
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