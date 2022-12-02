Splashtop推出基于浏览器的高性能远程桌面和支持解决方案
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Splashtop Business通过扩大对Chrome浏览器的支持，不断向路人和MSP/IT扩展价值
2015年1月21日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 在全球跨设备计算和协作领域处于领先地位，该公司宣布 Splashtop Business 现已支持 Chrome 浏览器。用户、MSP 和 IT 人员现在可以在 Windows、MAC、Linux 以及 Chromebook 上，通过 Chrome 浏览器享受高性能 Splashtop 远程桌面。Splashtop Business 不仅具备高性能远程访问，还极具成本效益，每年仅需¥510，可管理或访问无限数量的计算机。
Splashtop首席执行官Mark Lee说："Splashtop Business已被数以千计的MSP/ITs采用，其中要求的首要功能是支持浏览器，不需要安装任何客户端"。 "Splashtop致力于为我们的用户提供最佳性能、简单的价格和易用性"。
成千上万的MSP和IT组织正在使用Splashtop Business来管理数以百万计的计算机。 Splashtop与市场上各种RMM、PSA、在线票务和在线服务台解决方案相整合，使MSP和IT部门在执行工作时获得无缝体验。 许多企业使用Splashtop来授权他们的员工远程访问企业的计算资源。
Splashtop Chrome 浏览器解决方案现可到 Google Chrome Web Store 下载：https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch。该浏览器解决方案支持同步连接。用户仅需打开 Splashtop Business 门户网站 https://my.splashtop.com，即可轻松启动远程访问或支持会话。立即切换到 Splashtop Business，该软件性价比非常高，起价为每用户每年¥510，可托管或访问无限数量的计算机：https://www.splashtop.com/business
关于Splashtop
Splashtop Inc. 提供顶级的跨屏生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、计算机、电视和云。Splashtop 远程桌面服务 让人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用、文件和数据。Splashtop Classroom和Mirroring360等协作产品支持设备间的有效屏幕共享一对多。超过2000万人已经从应用商店下载了Splashtop产品，并且包括HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel等制造合作伙伴已经在超过1亿台设备上预装了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com
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