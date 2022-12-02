Splashtop推出基于浏览器的高性能远程桌面和支持解决方案

Splashtop Business通过扩大对Chrome浏览器的支持，不断向路人和MSP/IT扩展价值

2015年1月21日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 在全球跨设备计算和协作领域处于领先地位，该公司宣布 Splashtop Business 现已支持 Chrome 浏览器。用户、MSP 和 IT 人员现在可以在 Windows、MAC、Linux 以及 Chromebook 上，通过 Chrome 浏览器享受高性能 Splashtop 远程桌面。Splashtop Business 不仅具备高性能远程访问，还极具成本效益，每年仅需 CN¥420 ，可管理或访问无限数量的计算机。

Splashtop首席执行官Mark Lee说："Splashtop Business已被数以千计的MSP/ITs采用，其中要求的首要功能是支持浏览器，不需要安装任何客户端"。 "Splashtop致力于为我们的用户提供最佳性能、简单的价格和易用性"。

成千上万的MSP和IT组织正在使用Splashtop Business来管理数以百万计的计算机。 Splashtop与市场上各种RMM、PSA、在线票务和在线服务台解决方案相整合，使MSP和IT部门在执行工作时获得无缝体验。 许多企业使用Splashtop来授权他们的员工远程访问企业的计算资源。

Splashtop Chrome 浏览器解决方案现可到 Google Chrome Web Store 下载：https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch。该浏览器解决方案支持同步连接。用户仅需打开 Splashtop Business 门户网站 https://my.splashtop.com，即可轻松启动远程访问或支持会话。立即切换到 Splashtop Business，该软件性价比非常高，起价为每用户每年 CN¥420 ，可托管或访问无限数量的计算机：https://www.splashtop.com/business

关于Splashtop

远程桌面 服务使人们能够通过他们的移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过2000万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案可以更快速、更轻松、更经济高效地解决移动 VPN 兼容性问题和广域网的 RDP。Splashtop 赢得了《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖、《大众科学》的“最佳新品”奖、《笔记本电脑》杂志的“CES 最佳展品”奖，并入围了“Red Herring”北美地区100强决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴等经销商进行分销。公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、东京和台北设有国际办事处。更多信息请访问 https://www.splashtop.com

所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

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