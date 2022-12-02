Splashtop和Intel重新定义远程桌面功能–现在，通过WIFI网络远程唤醒睡眠中的PC已成为现实
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数百万台采用 Intel® Smart Connect Technology 的新 PC 捆绑了 Splashtop Remote Desktop，为消费者启用了个人云并为企业提供了分布式 VDI。
加州圣何塞--2013年6月4日-- Splashtop Inc 。跨设备计算领域的全球领导者宣布与英特尔®公司合作，改变移动用户随时随地远程访问其个人电脑的方式，即使他们的个人电脑处于睡眠状态。 传统的局域网唤醒功能要求个人电脑连接到有线以太网网络。 Splashtop是第一个支持通过WIFI远程唤醒配备英特尔®智能连接技术的特定PC的远程桌面应用。
“借助 Splashtop 和 Intel Smart Connect，新一代 PC 正变身为最强大的个人 cloud，可将您喜欢的应用和数据交付到您的移动设备上。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“用户和企业可以更加环保，因为可以将连接 WIFI 的 PC 置于睡眠状态，同时又始终可用。”
“Splashtop Remote Desktop 是利用最新的 Intel Smart Connect Technology 功能使其在日益增长的移动世界中成为引人注目的应用的出色示例。”Intel 笔记本电脑产品营销总监 Adam King 说。
为了通过网络唤醒远程 PC，Splashtop Bridging CloudTM 与 Intel Smart Connect Technology cloud 服务集成在一起。
选择使用 Intel Smart Connect 技术的 PC 将使升级 PC 或采用 BYOD 的企业受益。借助 Splashtop，现在可以唤醒分布式 PC，将关键的业务应用程序和数据交付给移动员工。分布式 PC（分布式 VDI）比传统的集中式 VDI 具有更大的可伸缩性和可负担性，后者需要对计算、��网络和存储基础架构进行彻底革新。
集成了 Intel Smart Connect Technology 的 Splashtop 将于 6 月 4 日至 6 月 8 日在台北国际电脑展 (Computex) 上的 AsRock、Intel 和 MSI 展位上进行演示。
支持 Intel Smart Connect 的初始移动应用是 iPad 版和 iPhone 版 Splashtop 2 Remote Desktop。Android 和其他平台很快都会添加。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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