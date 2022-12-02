Splashtop火了！ （在亚马逊的Kindle Fire上）
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通过Splashtop远程桌面，Kindle Fire用户可以从PC和Mac上以极快的速度访问文件、应用程序和内容。
2011年11月29日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算的全球领导者，今天宣布Splashtop远程桌面可用于Kindle Fire。 Splashtop远程桌面增强了Kindle Fire的功能，使其不仅仅是一个电子阅读器或消费内容的方式。 通过Splashtop远程桌面，Kindle Fire用户可以从私人网络或互联网上以完整的音频和视频远程访问PC和Mac。
Splashtop远程桌面解决了使用Kindle Fire从PC或Mac传输，转换或同步文件和多媒体的需求。使用此应用程序可以轻松访问重要的工作文件和Office应用程序，例如Outlook，PowerPoint，Keynote，Excel和Word。还可以远程查看个人娱乐内容，包括电影，音乐，照片甚至3D游戏。
“现在，您不仅可以通过Kindle Fire来阅读一本好书，还可以运行Mac或PC上的任何软件，” Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。 “将Splashtop添加到Kindle Fire只会使这款热门产品变得更热。”
Splashtop远程桌面 ，通过使用户能够查看和编辑，增强了Kindle Fire。
带有完整动画和声音的PowerPoint和Keynote
带有文件夹和档案的Microsoft Outlook
Excel和Word的应用
一台计算机的浏览器，包括个人书签、喜爱的插件和扩展程序
Quicken、iPhoto和其他在亚马逊应用商店中无法获得的计算机程序
此外，使用Splashtop远程桌面 的其他优势还包括能够。
观看Flash视频（Hulu、雅虎视频等）和DVD
访问你的全部iTunes或Windows媒体库来观看视频
听取存储在电脑中的音乐
玩在线、PC和Mac游戏
支持通过互联网连接
下载后，在任何安装有Windows 7、Vista、XP或Mac OS X 10.6或更高版本的电脑上安装免费的Splashtop Streamer 。
Kindle Fire用户可以通过其简单、直观的界面轻松设置和使用Splashtop远程桌面 。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑，电话，计算机和电视）来触及人们的生活。 Splashtop的产品已在惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕和其他合作伙伴的超过1亿台设备上发货。 Splashtop远程桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam等在Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog和适用于Android的Amazon Appstore上的60多个国家中是最畅销的应用程序，以高性能，交互式访问的方式吸引了数百万移动用户随时随地访问他们喜欢的应用程序，媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多著名奖项 - PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”。Splashtop 总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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