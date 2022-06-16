Splashtop 将远程支持技术扩展到京瓷移动设备

京瓷通过 Splashtop SOS 应用程序为坚固的设备增加了按需远程支持

加州圣何塞，2020年11月19日星期四 - 全球领先的远程访问和支持解决方案提供商Splashtop Inc.已将其技术支持扩展到Kyocera'的北美地区的耐用移动电话。 在获得客户同意后，京瓷的技术人员现在可以通过Splashtop SOS应用程序远程访问和控制客户的设备，以确保提供更快、更准确的技术支持。

下载 Splashtop SOS 应用程序后，京瓷的移动客户只需打开该应用程序即可获得唯一的会话代码，以便与京瓷技术支持人员共享。技术人员可以使用该代码启动对京瓷设备的远程访问会话。

技术人员将在自己的电脑上看到手机的屏幕，并在客户允许的情况下，能够远程控制手机以排除故障，就像他们亲自控制用户的手机一样。

“京瓷一直是坚固设备市场的领导者，” Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。 “有了 Splashtop，京瓷可以为客户提供即时的远程协助，以尽快解决问题。”

Vipul Dalal 表示：“安全性至关重要，要知道他们在全球已有200,000家企业（包括银行，政府和执法机构）拥有现有客户群，安全地使用 Splashtop 快速解决问题对于我们决定使用 Splashtop 至关重要。”京瓷通讯设备事业部总经理。

Splashtop SOS 应用程序支持京瓷的坚固耐用的移动设备，这些设备采用 Mil-Spec 810G 和 IP68 防水保护，可在恶劣的、通常是远程的工作条件下进行可靠的通信。偏远地区的技术支持可能具有挑战性，但是 SOS 应用程序几乎可以在任何地方使用。

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