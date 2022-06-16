Splashtop 将远程支持技术扩展到京瓷移动设备
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京瓷通过 Splashtop SOS 应用程序为坚固的设备增加了按需远程支持
加州圣何塞，2020年11月19日星期四 - 全球领先的远程访问和支持解决方案提供商Splashtop Inc.已将其技术支持扩展到Kyocera'的北美地区的耐用移动电话。 在获得客户同意后，京瓷的技术人员现在可以通过Splashtop SOS应用程序远程访问和控制客户的设备，以确保提供更快、更准确的技术支持。
下载 Splashtop SOS 应用程序后，京瓷的移动客户只需打开该应用程序即可获得唯一的会话代码，以便与京瓷技术支持人员共享。技术人员可以使用该代码启动对京瓷设备的远程访问会话。
技术人员将在自己的电脑上看到手机的屏幕，并在客户允许的情况下，能够远程控制手机以排除故障，就像他们亲自控制用户的手机一样。
“京瓷一直是坚固设备市场的领导者，” Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。 “有了 Splashtop，京瓷可以为客户提供即时的远程协助，以尽快解决问题。”
Vipul Dalal 表示：“安全性至关重要，要知道他们在全球已有200,000家企业（包括银行，政府和执法机构）拥有现有客户群，安全地使用 Splashtop 快速解决问题对于我们决定使用 Splashtop 至关重要。”京瓷通讯设备事业部总经理。
Splashtop SOS 应用程序支持京瓷的坚固耐用的移动设备，这些设备采用 Mil-Spec 810G 和 IP68 防水保护，可在恶劣的、通常是远程的工作��条件下进行可靠的通信。偏远地区的技术支持可能具有挑战性，但是 SOS 应用程序几乎可以在任何地方使用。
关于京瓷
在过去10多年里，京瓷在全球范围内推出了100多种防水和坚固的移动设备，通过将军事标准810G认证的坚固性和企业级安全性与解决方案合作伙伴生态系统、特定行业应用和创新配件相结合，为美国市场和世界提供了许多 "第一"。 京瓷最终创建了一个 "整体解决方案"，帮助向公共安全、运输和建筑等广泛的行业提供大幅降低的总拥有成本。 了解更多信息：https://kyoceramobile.com/
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