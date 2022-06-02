Splashtop与Dental Whale Savings Network合作，为牙医提供价格合理，可靠的远程访问解决方案

2020年4月8日，加利福尼亚州圣何塞 - Splashtop Inc.是远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者，它与Dental Whale Savings Network合作，向牙医提供经济可靠的远程访问解决方案。

Splashtop Business Access 是一个快速、可靠和安全的远程桌面解决方案。 牙医喜欢Splashtop，因为与昂贵和复杂的VPN设置不同， Splashtop易于使用且非常实惠。 而有了它，牙医可以从任何其他电脑、平板电脑或移动设备上远程访问他们的办公室电脑。 这种合作关系将使牙鲸储蓄网络的成员能够以较低的价格购买Splashtop。

Dental Whale Savings Network总监Philip Cruz说：“Dental Whale Savings Network 很高兴能与 Splashtop 合作，为整个美国的牙医远程访问桌面系统做好准备，Splashtop 还将帮助 DWSN 成员在疫情期间进行非临床任务的练习。”

Splashtop首席执行官Mark Lee表示：“ 新冠肺炎提醒了Splashtop最初是为什么开始的：通过将有效的在家工作解决方案纳入运营来帮助组织变得灵活。”与Dental Whale一起，为牙医提供了现在和将来可靠且负担得起的远程访问解决方案。”

关于Dental Whale Savings Network®:

在德克萨斯州的圣安东尼奥、迈阿密和Fort. 佛罗里达州劳德代尔，Dental Whale®是一家创新的牙科公司，开创了团体私人诊所所有权和管理的新类别。

通过Dental Whale Savings Network，Dental Whale可以通过节省购买资金，向新患者进行营销，通过收购扩大规模，改善患者体验和提高办公效率，来帮助牙医更有效地操作牙科实践。

Dental Whale及其850多名团队成员为18,000多名牙医提供了支持，并为400万患者提供了服务。

关于Splashtop:

Splashtop Inc.总部位于硅谷，提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。

Splashtop为MSP、IT部门和服务台提供远程桌面解决方案，使他们能够有效地支持其客户。 Splashtop还使个人能够从任何设备、任何地方访问应用程序和数据。

此外，Splashtop协作服务能够实现跨设备的有效屏幕共享。 全球有3000多万用户享受Splashtop产品。 可免费试用。