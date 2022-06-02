Splashtop与Dental Whale Savings Network合作，为牙医提供价格合理，可靠的远程访问解决方案
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2020年4月8日，加利福尼亚州圣何塞 - Splashtop Inc.是远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者，它与Dental Whale Savings Network合作，向牙医提供经济可靠的远程访问解决方案。
Splashtop Remote Access 远程桌面解决方案快速、可靠且安全。牙医之所以喜欢 Splashtop，是因为 VPN 设置价格贵且复杂，而 Splashtop 简单易用且价格实惠。通过 Splashtop，牙医可以从任意计算机、平板电脑或移动设备远程访问办公室设备。此次合作将使 Dental Whale Savings Network 会员能以更低的价格购买 Splashtop。
Dental Whale Savings Network总监Philip Cruz说：“Dental Whale Savings Network 很高兴能与 Splashtop 合作，为整个美国的牙医远程访问桌面系统做好准备，Splashtop 还将帮助 DWSN 成员在疫情期间进行非临床任务的练习。”
Splashtop首席执行官Mark Lee表示：“ 新冠肺炎提醒了Splashtop最初是为什么开始的：通过将有效的在家工作解决方案纳入运营来帮助组织变得灵活。”与Dental Whale一起，为牙医提供了现在和将来可靠且负担得起的远程访问解决方案。”
关于Dental Whale Savings Network®:
在德克萨斯州的圣安东尼奥、迈阿密和Fort. 佛罗里达州劳德代尔，Dental Whale®是一家创新的牙科公司，开创了团体私人诊所所有权和管理的新类别。
通过Dental Whale Savings Network，Dental Whale可以通过��节省购买资金，向新患者进行营销，通过收购扩大规模，改善患者体验和提高办公效率，来帮助牙医更有效地操作牙科实践。
Dental Whale及其850多名团队成员为18,000多名牙医提供了支持，并为400万患者提供了服务。
关于Splashtop:
Splashtop Inc.总部位于硅谷，提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。
Splashtop为MSP、IT部门和服务台提供远程桌面解决方案，使他们能够有效地支持其客户。 Splashtop还使个人能够从任何设备、任何地方访问应用程序和数据。
此外，Splashtop协作服务能够实现跨设备的有效屏幕共享。 全球有3000多万用户享受Splashtop产品。 可免费试用。