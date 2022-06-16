Splashtop通过单点登录扩展了安全的远程计算机访问产品线
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加利福尼亚州圣何塞，2020年4月15日–远程访问和远程支持解决方案的领导者Splashtop Inc.今天宣布与Single Sign On（SSO）集成，以实现对客户的集中式身份验证并提高安全性。带有SSO的Splashtop可以轻松扩展以支持各种设备，包括Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook。Splashtop包含大量部署功能，可简化支持和启用所有员工在家工作的过程。
Splashtop首席执行官Mark Lee说：“为了支持面临越来越多的威胁和网络攻击的客户，我们的SSO功能可提供更高的安全性并满足法规和合规性要求。” “随着最近生效的新冠肺炎现场庇护准则，许多企业已经能够利用SSO大规模部署在家工作的能力给员工。”
使用Splashtop的SSO进行安全和简单的认证
组织和企业使用SSO，所以员工可以使用他们现有的安全断言标记语言（SAML）兼容的身份凭证来登录。 这样，企业可以确保员工密码符合合规和安全要求。 Splashtop与SSO集成，支持设备认证以及双因素认证，为客户提供企业级安全。 Splashtop SSO使用SAML 2.0标准，并与所有主要的身份供应商整合。
ADFS
Azure AD
お客様
JumpCloud
可以购买SSO集成作为两个Splashtop cloud远程访问产品线的附件：
Splashtop Business Access Pro 批量许可
通过Splashtop Business Access Pro ，使员工能够从家里远程进入他们的工作计算机。 用户可以从自己的笔记本电脑、iOS和Android设备远程进入他们的Windows、Mac或Linux电脑。
Splashtop On-Demand Support for Enterprise
通过Splashtop On-Demand Support ，使IT部门和服务台能够支持终端用户的计算机和移动设备。 功能包括拖放式文件传输、聊天、会话记录和与票务平台的整合。
请联系Splashtop以了解更多信息 。 Splashtop还为其企业内部、自我托管的解决方案 ，提供活动目录集成。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway, 和其他远程访问软件 。 全球有超过3000万用户，以及20万家企业和政府机构在使用Splashtop产品。