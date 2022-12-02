Splashtop扩展了针对MSP、IT和家庭IT的远程支持功能，提供最佳定价和客户支持
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Splashtop Business 中增加了分组，增强的可管理性和不久的文件传输功能，以为IT和MSP提供最具成本效益的远程支持和控制解决方案
2014年11月25日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 是在全球跨设备计算和协作领域处于领先地位，该公司宣布 Splashtop Business 新增分组和其他管理功能。年底前将新增文件传输功能。MSP 和 IT 现可使用增强的分组和管理功能，体验更好的 Splashtop 远程桌面性能。Splashtop Business 不仅能提供更好的远程访问性能，而且定价模式合理，性价比高，每年仅需¥510，支持管理或访问无限数量的计算机。
“大约一年前，当LogMeIn突然取消免费服务时，成千上万的LogMeIn用户涌入了Splashtop，” Splashtop首席执行官Mark Lee说。 “不幸的是，Splashtop不支持部署，访问控制，分组，文件传输，也不支持IT和MSP所需的其他一些可管理性功能，因此许多LogMeIn难民别无选择，只能订阅LogMeIn Central或LogMeIn Pro。通过在过去的几个月中与MSP和IT紧密合作，Splashtop Business现在具有完整的远程支持功能，同时继续为远程控制提供最佳性能和价格。”
“我爱Splashtop ！！自LogMeIn更改其政策以来，我一直很迷茫。Splashtop使我可以更轻松地管理办公室中的计算机。谢谢！！！”Malkerson Gunn Martin 律师事务所办公室经理 Sue Diggs
“相对 TeamViewer，Splashtop 拥有巨大的定价优势，但却能像 Teamviewer 一样流畅运行。我现在购买了 Splashtop，这��也是由于你们的大力支持！”DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH 首席技术官 Michael Pichler 表示
"我使用TeamViewer和LogMeIn进行远程支持已有多年。 然后Splashtop出现了，它更快、更便宜。 简单的用户界面，非常高效，而且有很好的客户支持！"Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems - I2QS.COM
成千上万的MSP和IT组织正在使用Splashtop Business来管理数以百万计的计算机。 Splashtop与市场上各种RMM、PSA、在线票务和在线服务台解决方案相整合，使MSP和IT部门在执行工作时获得无缝体验。
立即切换到 Splashtop Business，每名用户每年只需¥510，即可管理无限数量的计算机，请前往该网站：https://www.splashtop.com/remote-support
关于Splashtop
Splashtop Inc. 提供顶级的跨屏生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。Splashtop 远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜欢的应用程序、文件和数据。协作产品如Splashtop Classroom和Mirroring360可以在设备之间实现一对多的高效屏幕共享。超过1800万用户从应用商店下载了Splashtop产品，包括HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel等制造合作伙伴已经在超过1亿台设备上预装了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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