Splashtop扩展了针对MSP、IT和家庭IT的远程支持功能，提供最佳定价和客户支持

Splashtop Business 中增加了分组，增强的可管理性和不久的文件传输功能，以为IT和MSP提供最具成本效益的远程支持和控制解决方案

2014年11月25日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 是在全球跨设备计算和协作领域处于领先地位，该公司宣布 Splashtop Business 新增分组和其他管理功能。年底前将新增文件传输功能。MSP 和 IT 现可使用增强的分组和管理功能，体验更好的 Splashtop 远程桌面性能。Splashtop Business 不仅能提供更好的远程访问性能，而且定价模式合理，性价比高，每年仅需 CN¥420 ，支持管理或访问无限数量的计算机。

“大约一年前，当LogMeIn突然取消免费服务时，成千上万的LogMeIn用户涌入了Splashtop，” Splashtop首席执行官Mark Lee说。 “不幸的是，Splashtop不支持部署，访问控制，分组，文件传输，也不支持IT和MSP所需的其他一些可管理性功能，因此许多LogMeIn难民别无选择，只能订阅LogMeIn Central或LogMeIn Pro。通过在过去的几个月中与MSP和IT紧密合作，Splashtop Business现在具有完整的远程支持功能，同时继续为远程控制提供最佳性能和价格。”

“我爱Splashtop ！！自LogMeIn更改其政策以来，我一直很迷茫。Splashtop使我可以更轻松地管理办公室中的计算机。谢谢！！！”Malkerson Gunn Martin 律师事务所办公室经理 Sue Diggs

“相对 TeamViewer，Splashtop 拥有巨大的定价优势，但却能像 Teamviewer 一样流畅运行。我现在购买了 Splashtop，这也是由于你们的大力支持！”DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH 首席技术官 Michael Pichler 表示

"我使用TeamViewer和LogMeIn进行远程支持已有多年。 然后Splashtop出现了，它更快、更便宜。 简单的用户界面，非常高效，而且有很好的客户支持！"Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems - I2QS.COM

成千上万的MSP和IT组织正在使用Splashtop Business来管理数以百万计的计算机。 Splashtop与市场上各种RMM、PSA、在线票务和在线服务台解决方案相整合，使MSP和IT部门在执行工作时获得无缝体验。

立即切换到 Splashtop Business，每名用户每年只需 CN¥420 ，即可管理无限数量的计算机，请前往该网站：https://www.splashtop.com/remote-support

关于Splashtop

远程桌面 服务使人们能够通过他们的移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种性能一流的远程桌面和应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和广域网RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "最佳CES "奖，并且是Red Herring 100北美区的入围者。 Splashtop通过MDM / MAM合作伙伴 和其他经销商进行分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com

所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

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